Guillermo Moreno sigue "votando" que el gobierno de Alberto Fernández "es peor que Macri"

Habitualmente duro con la gestión del presidente Alberto Fernández, el precandidato a diputado nacional por Buenos Aires Guillermo Moreno siguió con su campaña este Día de la Industria con una visita la planta industrial de la la empresa Taranto en La Plata, ocasión en la que volvió a ser lapidario cuando le preguntaron por el gobierno de Alberto Fernández: "Cualquiera se da cuenta de que estamos peor. Era impensable pensar que podíamos estar peor, pero estamos peor que con (Mauricio) Macri",

"Estoy muy satisfecho, fundamentalmente porque nosotros, los peronistas sabemos que no se maximiza la producción nacional y la competitividad desde la lucha de clases o priorizando los conflictos, si no que lo que hacemos es mejorar sistémicamente el aparato productivo que necesita la armonía entre la capital y el trabajo", indicó el ex funcionario.

Ya fueron varias las ocasiones este año en que Moreno, sin medias tintas, consideró al gobierno de Alberto Fernández como "peor que el de Macri". Incluso no vacilo en destacar que "el socialdemócrata Alberto Fernández va a terminar fracasando, igual que los dos gobiernos radicales de Alfonsin y De la Rúa", lo que cree que determinará que "lla vuelta del peronismo".

En relación al Día de la Industria, Moreno elogió a Taranto y señaló que "no es casualidad que en La Plata hayamos puesto como cabeza de lista a un empresario, pero también nos acompaña en esta patriada como segunda candidata una representante de las 62 organizaciones peronistas, que es precisamente la armonía entre el capital y el trabajo".

"No hay posibilidad de hacer un país competitivo si no hay una armonía entre el capital y el trabajo y eso es peronismo puro, no es ni marxismo ni liberalismo, te dejo afuera el Frente de Todos y te dejo afuera Juntos porque esos no tienen ni doctrina, le preguntaron al Presidente cuál era la doctrina de su gobierno y dijo ninguna, no tenemos doctrina", cuestionó Moreno.

"Por lo tanto, hoy en el Día de la Industria nosotros lo estamos conmemorando, aparte de mandarle una felicitación muy grande a todos los industriales, visitando las plantas industriales", dijo el ex secretario de Comercio Interior.

Al apuntar al jefe de Estado, indicó: "Los peronistas nunca pensamos que podría haber un gobierno peor que el de (Mauricio) Macri, pero apareció Alberto Fernández y todos los indicadores son peores".

"Cualquiera se da cuenta de que estamos peor. Era impensable pensar que podíamos estar peor, pero estamos peor", concluyó el ex secretario de Comercio del kirchnerismo.

