Guillermo Moreno: "Cristina fracasó con sus decisiones y ahora paga las consecuencias"

Guillermo Moreno participó en forma virtual de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación, en la que anunció que participará de la campaña electoral de este año pero diferenciándose del oficialismo. “Le pediremos a la gente que deje de votar a Cambiemos y que, obviamente, no vote al Frente de Todos porque no está haciendo las cosas bien y no podemos ir desde un fracaso presente a un fracaso futuro”, aseguró.

El exministro de Comercio durante la presidencia de Cristina Kirchner también volvió a cuestionar a Alberto Fernández por autodefinición ideológica. “El Presidente se definió en Perfil como socialdemócrata. Fontevecchia le hizo una pregunta sencilla, tranquila, no fue una pregunta de apuro. Le dijo: ‘¿A usted lo podemos caracterizar como socialdemócrata?’. Y Alberto le respondió: ‘Sí, los peronistas me van a odiar por la respuesta, pero sí’. Eso es un documento histórico, ya está, no hay nada más para reflexionar. Es el mejor reportaje de la historia. No hay peronista que no hable de ese reportaje”, dijo Moreno en el ciclo de entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Alberto Fernández podría no terminar su mandato y ser reemplazado por Cristina Kirchner en la presidencia?

—Yo dije que Alberto va a terminar igual que al Alfonsín, porque copia sus políticas. Aplicando esas políticas, va a fracasar como Alfonsín, no importa si termina o no su mandato. Macri terminó su mandato, pero fracasó. Los fracasos del gobierno no están caracterizados por el tiempo. Por eso digo que si hace lo del Alfonsín, termina como Alfonsín.

—En recientes declaraciones afirmó que el Frente de Todos es pasado. ¿Quiénes son los peronistas que van a encabezar este cambio?

—Para 2023 van a estar los gobernadores de la primera línea. En 2021 nosotros vamos hacer nuestro trabajo y lo que corresponde en la provincia de Buenos Aires. Encabezaremos la lista de diputados y vamos a convocar a todos los compañeros peronistas. Le pediremos a la gente que deje de votar a Cambiemos y que obviamente no vote al Frente de Todos porque no está haciendo las cosas bien y no podemos ir desde un fracaso presente a un fracaso futuro. Tenemos que darle esperanza a nuestro pueblo. En este siglo los únicos que hicimos las cosas bien fuimos los peronistas en la década ganada. Y a eso vamos apuntar, a reivindicar lo que fue el gobierno peronista.

—¿En esa renovación aparecen Sergio Massa, Axel Kicillof o Máximo Kirchner?

—Usted dice que el Gobierno fracasó pero Cristina Fernández también forma parte del Gobierno. ¿Cristina también fracasó?

—Es lógico, fue la que eligió a Fernández. Cristina fracasó con sus decisiones y ahora paga las consecuencias. Nadie la obligó a tomar una determinación en soledad. La metodología también es ideología. No era necesario que tomara esa decisión. La corre la misma suerte de Alberto. Si el gobierno hubiera sido exitoso, bueno, pero cuando el gobierno fracasa, fracasás.

—¿Por qué cree que Cristina eligió a Alberto Fernández? ¿Cree que se arrepintió de esa decisión?

—Desconozco. Leí las cartas de Cristina y ahí ella puso las características de su elección, aunque estas características parecían más de un vocero que de un presidente. Creo que lo hizo en la primera carta pública. Me remito a eso. Lo que uno analiza son los hechos públicos. Si esta arrepentida o no ya no importa para la historia. Tendrá importancia para ella, para un libro. Para lo que a nosotros nos toca interactuar, que es la realidad argentina, no tiene ninguna importancia.

—¿Martín Guzmán es un buen ministro de Economía?

—Cómo va a ser un buen ministro de Economía si heredó un desastre económico del inútil de Macri y ahora estamos peor. El problema no es de él, es del Presidente que no hace lo que tiene que hacer. Alberto no está apto, todo el gobierno no lo está por más que esté Guzmán. Hay dos formaciones, la teórica y la práctica. ¿Qué te enseña el Papa? Que siempre elijas la práctica, es infinitamente superior a la teórica, eso no significa que no tenes que estudiar. Sos un buen economista cuando desarrollas tu arte, él no lo puede desplegar porque tiene un presidente que no está apto. Es un muchacho joven, no conocía a los grandes empresarios ni a los dirigentes sindicales, es muy difícil hacer economía en un país como Argentina sin conocer a los actores.

—Dijo que la economía está peor que con Macri. ¿Alguna vez pensó que eso podría pasar con este Gobierno?

—Sí, eso iba pasar con Alberto. Dije que Cristina había elegido al peor. El día que lo eligió, en Crónica TV dije: “Eligió al peor”. Y no tenía duda que se podía estar peor que con Macri. La pandemia es una excusa, no es una excusa los muertos están, pero la realidad es sin pandemia estaríamos hablando igual del fracaso de Alberto Fernández. Él quiso ser Kirchner, pero para serlo tenía que haber un Duhalde. Como no hubo un Duhalde y él no está dispuesto, empezó a pensar que tenía que ser Alfonsín, que es su ídolo de toda la vida. Está gobernando cómo él, un poquito de acá un poquito de allá, hacemos brujería por acá, brujería por allá y la brujería tiene un límite. Cuando te paran los vecinos y te dicen: “Moreno ni milanesas podemos comer”. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál va a ser el discurso del Gobierno en provincia de Buenos Aires? ¿Qué van a decir, que estamos mejor? Cuando seguís aumentando el combustible cómo lo hacia Macri, cuando haces con la electricidad lo mismo. Es muy fácil muchachos, pero la hacen complicada porque nos están mintiendo y los gobiernos peronistas no mienten, hablan de cara al sol.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y lo invitamos a realizar un comentario final que usted quiera realizar.

—Lo que les digo muchachos es que al pueblo argentino hay que brindarle fe y esperanza. Los únicos que no hemos fracasado en este siglo somos los peronistas. Le decimos al pueblo argentino, siempre que llovió paró. Si miran en el horizonte está saliendo el sol peronista, y ese sol peronista después los va a calentar y los va a hacer feliz. Van a comer un asadito, milanesas, van a poder llenar el tanque del auto y no van tener que sacar un crédito para pagarlo. Los gobiernos están para que los pueblos todos los días sean un poquito más felices. Cuando no es así, es que se gobierna mal y sí se gobierna mal no sos peronista. Por lo tanto, con fe y con esperanza para nuestro pueblo a votar el peronismo en las próximas elecciones.

Brenda Mambrin, Karina Soto y Betsabé Tempone

Estudiantes de Periodismo Escuela de Comunicación