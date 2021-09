Axel Kicillof apuntó a Macri por su frase sobre evasión de impuestos: "Está confesado que así se enriqueció"

La frase del expresidente Mauricio Macri sobre que en "la Argentina para ganar plata hay que evadir impuestos" generó un fuerte revuelo. En ese marco, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a criticar duramente ese comentario y afirmó que el exmandatario "está confesado que así se enriqueció".

"¿Eso no es incitar un delito?", se preguntó Kicillof en una entrevista con C5N, donde agregó: "Podemos debatir la cuestión impositiva pero decir eso solo habla de su experiencia personal, está confesado que se enriqueció con estas cuestiones. Hay muchos empresarios en Argentina y trabajadores que pagamos los impuestos".

Por otro lado, también apuntó contra "los medios porteños macristas". "Cada uno maneja la agenda que le conviene, sobre todo los medios porteños, macristas. No me extraña. Ayer en unos de estos diarios aparecía que habían subido los títulos públicos argentinos en el mundo y se lo atribuían al triunfo en Corrientes. No nos llama la atención que oculten que tuvo que ver con la reestructuración de la deuda de la PBA", expresó el gobernador bonaerense.

Sobre la reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires, agregó: "Conseguimos una aceptación del 98%, pero la nota mostraba una disconformidad con el modo de negociar. Es la deuda que dejó Vidal y Vidal los últimos días salió a jugar a la amnesia colectiva como hizo Macri con la deuda".

"Se endeudaron en mercados internacionales con legislación norteamericana, uno siempre se somete a la posibilidad de que aparezcan fondos buitre en tribunales extranjeros. Ese tipo de deuda tomaron desenfrenadamente y los vencimientos caso en su totalidad caían en nuestra gestión. Emprendimos unan negociación dura y larga. Se llegó a un acuerdo casi unánime. Nos votaron para cuidar los intereses de los bonaerenses y lo hicimos de una manera aceptable creo", señaló Kicillof.

Mauricio Macri: "En Argentina, para ganar plata hay que evadir impuestos"

Cuando le consultaron qué se va a hacer con el dinero que se ahorrarán en el pago de la deuda, contó: "4400 millones de dólares se ahorraron en el próximo plazo. Eso se va a ocupar en otras cosas, lazamos un plan de obras como hace mucho tiempo no había. Arreglamos más de 3200 escuelas que estaban con problemas de mantenimiento. La PBA representa un 40% de los recursos de co-participación y solo recibe el 22, ahora. Eso era interesante pero hoy con 17 millones de habitantes tenemos necesidades imperiosas y necesitamos más recursos. Lo que no se va por la canaleta de la deuda se aplica a los derechos postergados en la PBA".

Axel Kicillof sobre las críticas de la oposición: "En cualquier momento van a decir que compramos demasiadas vacunas"

En otra parte de la entrevista, el gobernador manifestó: "Estamos yendo a votar en medio de una pandemia, a la salida, es cierto, porque la vacunación avanza a pesar de lo que dicen. En cualquier momento van a decir que compramos demasiadas vacunas. Es difícil llevar adelante una pandemia con tanto ataque".

"Quitando esta oposición mediática la sociedad está en medio de una catástrofe sanitaria histórica. Votar en medio de la pandemia implica que le tenemos que hablar a los que perdieron un amigo o un familiar y a los que todo el tiempo bombardean para generar odio", afirmó y agregó: "Hay que juntar fuerzas para reconstruir una provincia devastada, primero por Macri y Vidal y luego por la pandemia".

Sobre la vacunación casa por casa, Kicillof completó: "Participé personalmente de algún operativo, es espectacular. Primero la participación de los barrios es excelente, mucha de la gente que no se vacunó refiere a algo que escuchó en televisión. Afortunadamente no son el grueso. Otros no se vacunan por horarios de trabajo o accesibilidad. Por suerte va bien, llegamos a los barrios más vulnerables. Pero el plan de vacunación va marchando muy bien".

