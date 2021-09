El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a responderle este miércoles a la precandidata a legisladora de Juntos en la Ciudad, María Eugenia Vidal, quien dijo que “no es lo mismo fumarse un porro en Palermo” que en una villa, y calificó su pensamiento de “discriminador”.

“Es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la capital. Lo que ocurre en la provincia es algo que no llega a comprender y le desata este tipo de pensamientos”, dijo Kicillof declaraciones a Mañana Sylvestre por Radio 10, en alusión a la frase de su antecesora.

La exgobernadora bonaerense realizó ayer una comparación sobre el consumo de marihuana en el AMBA en entrevista que brindó a Filo News. "Estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero hay dos realidades muy distintas”, aclaró.

“Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado”, sentenció.

Ante ello, Axel Kicillof consideró que “hay que dejarlos hablar, porque cuanto más hablan, más aparecen como fogonazos lo que realmente piensan”. “Que opinen, así cuando la sociedad vota se ve bien lo que realmente piensan, opinan, sienten y luego llevan a la práctica”, lanzó.

Asimismo, el mandatario provincial opinó que este no es un pensamiento particular de Vidal, sino que “debe haber una parte importante de la sociedad que piensa como ella”. “El problema es que cuando están demasiados coacheados se dedican a actuar y no dicen lo que piensan. El tema es que cuando dicen lo que piensan, bueno, dan ideas como estas, llenas, cargadas de discriminación”, arremetió.

"Está bien que se sepa quién es cada uno y lo que piensa. Ojalá hubiera una ley de etiquetado frontal para candidatos para entender qué es lo que piensan y opinan algunos", bromeó.

Kicillof contra Vidal por la deuda en la Provincia

En otro tramo, Kicillof cuestionó también a la precandidata a legisladora por el endeudamiento en dólares que dejó en la provincia. "El gobierno de María Eugenia Vidal nos dejó una deuda en dólares en la provincia, cuando recaudaba en pesos", manifestó.

“Cuando se conoció el arreglo de la deuda hubo en Wall Street un movimiento de los títulos de argentinos, de sus valores, vinculado a que nos habían dejado un desastre absoluto, una deuda sin pagar y difícil de solucionar, un desastre inexplicable” argumentó.

Sobre este aspecto, Kicillof insistió en la crisis económica que había cuando recibió la provincia en diciembre de 2019 y, dos días después de lograr un acuerdo con el 98% de los tenedores de la deuda nominada en dólares se preguntó: “¿Por qué la exgobernadora se endeudó de esta manera con acreedores extranjeros, con ley extranjera, si recaudaba en pesos?”.

“Nos habían dejado una mochila cargada de piedras imposible de cargar. Se endeudaron el doble que el gobierno de Daniel Scioli en 8 años. Es una cosa animal. Y la dificultad de solucionarlo es proporcional al desastre que dejaron”, concluyó.

