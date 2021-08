Adolfo Rubinstein le reclamó debatir a Vidal: "Es un derecho de la gente"

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Adolfo Rubinstein, instó a sus competidores dentro del espacio Juntos a presentarse a un debate de cara a las primarias del 12 de septiembre, especialmente a quien lidera el espacio en intención de voto, María Eugenia Vidal.

"Es un derecho de la gente a escuchar las propuestas. No entiendo por qué María Eugenia Vidal no quiere debatir diciendo que prefiere debatir con el kirchnerismo", apuntó el ex secretario de Salud de la gestión macrista que encabeza la lista Adelante Ciudad, una de las tres nóminas del ex Juntos por el Cambio para las PASO.

En este sentido, Rubinstein señaló la necesidad de debatir propuestas dado que dentro de Juntos hay "tres listas con posturas diferentes en muchos temas, y estaría bueno que la gente los conozca", en referencia a las listas que encabeza él mismo, Vidal y la tercera, liderada por el economista Ricardo López Murphy.

La precandidata a diputada nacional, María Eugenia Vidal se niega a un debate público entre los precandidatos dentro de Juntos para "no hacerle el juego a los K".

En diálogo con CNN, Rubinstein se diferenció de sus competidores y resaltó su agenda centrada en salud, ciencia y tecnología, derechos humanos e igualdad de género, temáticas asociadas al espectro político de tinte "progresista". "Esto nos diferencia de las otras dos listas, más allá de que compartimos los mismos valores y principios", subrayó el exfuncionario.

Por otro lado, Rubinstein consideró que la nómina de la referente del PRO, María Eugenia Vidal se presenta como la lista "oficial" de la Ciudad de Buenos Aires, pero que es "fruto de un acuerdo político, variopinta" pero sin "identificación con un público determinado". Además, aseguró que la diferencia de presupuesto de campaña con la ex gobernadora bonaerense es "abismal".

"Yo no sé de dónde son los fondos, solo señalé que la nuestra es una campaña gasolera, de muy pocos recursos, y hay una diferencia abismal. Es algo claramente objetivo. No sé ni voy a hacer una conjetura", expresó el ex ministro de Salud al ser consultado sobre si la campaña de Vidal, quien lidera las encuestas en la Ciudad de Buenos Aires, se financia con fondos porteños.

Ricardo López Murphy competirá con Vidal y Rubinstein en las PASO con su espacio "Republicanos Unidos".

En tanto, Rubinstein se diferenció a su vez de la fuerza liderada por Ricardo López Murphy, cuya candidatura fue también producto de un acuerdo pero para que los votos “no vayan a espacios más libertarios”, como el de Javier Milei.

Con respecto a la coyuntura marcada por la pandemia de coronavirus, el ex secretario de Salud consideró que la gestión por parte del gobierno nacional fue "muy mediocre", y ca calificó con una puntuación de 4 o 5. "No ha sido el peor del mundo, pero las metas no se cumplieron y hubo opacidad y hechos escandalosos", sentenció.

Por otro lado, sostuvo que en el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta la gestión de la emergencia sanitaria fue "mucho mejor, con todas las restricciones que le impuso la Nación" para evitar la propagación del Covid-19.

