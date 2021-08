López Murphy se reunió con Macri y quiere sumar votos "duros" del PRO

Ricardo López Murphy no salía de su asombro: hacía largo tiempo que no tenía una charla a solas con Mauricio Macri. Fue el jueves 19 en las oficinas del ex presidente y pasó prácticamente inadvertida. “Necesitamos más halcones”, le expresó a Macri el Bulldog.

Con todo, el precandidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad y ex ministro de Defensa se prepara para salir a la caza del “voto duro” del PRO alentado, en las sombras, por un sector del partido que lo ve con buenos ojos.

Acaso por ello estuvo a punto de compartir un panel organizado por la Fundación Libertad con Patricia Bullrich y, al enterarse, los larretistas atajaron la foto y lograron frenarla.

Pero el diputado nacional Waldo Wolff no tuvo problemas en compartir una charla organizada por el Centro de Diplomacia Pública Basilea esta semana. A él se sumó Jorge Macri, el intendente de Vicente López (a quien se le cuentan con los dedos de una mano las presencias por la campaña de Diego Santilli), quien elogió a López Murphy: “Cuando alguien es un buen tipo y un tipo honesto, yo creo que hay que salir a bancarlo. Me parece que él se lo merece”. Fue en el programa de Viviana Canosa, quien venía de elogiar que el Bulldog viajara en colectivo.

Es que ese perfil de figura “outsider” de la clase política fue reforzada en estos días con una serie de fotos que aparecieron en el colectivo 17, que se toma en la esquina de su casa y que lo lleva a sus oficinas en el Centro porteño, en Suipacha y Diagonal Norte, a pocos metros del Obelisco.

En ese contexto, López Murphy tiene como objetivo ampliar su estrategia e intentar sumar parte del electorado que podría acompañar a Javier Milei, según anticipan a PERFIL en su entorno. Acaso por ello seguirá criticando duramente al kirchnerismo y mostrándose como una alternativa.

En cuanto a la campaña, en los últimos días reforzará el “corredor norte” de la Ciudad para consolidar ese voto duro que lo ve con buenos ojos. Con la Avenida del Libertador como símbolo, será la zona de las comunas 2 (Recoleta), 14 (Palermo) y 13 (Núñez-Belgrano) la elegida para mostrarlo en actividades proselitistas.

A la vez, prepara un paquete de propuestas que serán lanzadas la semana que viene. Entre otras, cambios en el sistema de adopción y proyectos vinculados al sector aerocomercial en los que trabaja Franco Rinaldi, quinto en la boleta de diputados nacionales y experto en la materia.

El rol de los candidatos de la boleta sigue siendo estratégico: Sandra Pitta, la investigadora del Conicet, como segunda, y Gustavo Lázzari (Lacha) más los candidatos a legisladores Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, uno de los cerebros detrás de la estrategia. “Es David contra Goliat”, definen cerca del precandidato.

Por lo pronto, se están terminando los nuevos spots. A los que rezan “Un Congreso fuerte” se les sumarán los que plantean “Hagamos fuerza” para que llegue a la Cámara baja.