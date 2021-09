"O cambian o se van", dijo Macri sobre una derrota del FdT y Cafiero salió al cruce

En el tramo final de la campaña hacia las PASO, el ex presidente Mauricio Macri reapareció desde Córdoba con una fuerte lectura sobre un posible escenario para el día después de las elecciones y recibió el repudio de la primera plana del oficialismo, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Si nos encontramos con que la mayoría de los argentinos decimos ‘basta’, eso va a generar una recuperación de la esperanza”, explicó Macri, quien confió en que “va a haber un aire nuevo el lunes diciendo ‘bueno, o cambian o se van’. Si siguen en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, se ha destruido la confianza”.

Las palabras del ex presidente, a poco más de una semana de las PASO y formuladas desde una de las provincias en las que cuenta con mayor fortaleza electoral, fueron interpretadas desde el Gobierno en clave “golpista”, según comentaron distintos funcionarios que salieron al cruce.

Cafiero fue el primero en reaccionar y consideró que “debería ser alarmante para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo, que deberían repudiar esos dichos porque atacan a la democracia”, dijo. Para el jefe de ministros “es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza”.

La polémica fue tomando volumen con el correr de la jornada y dirigentes de ambos bandos fueron sumando sus declaraciones, en sintonía con una campaña electoral que se caracterizó por los fuertes cruces y las chicanas entre los precandidatos.

En ese contexto, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aprovechó los dichos del fundador del PRO y lo desafió a aceptar el reto de conformar una mesa de diálogo sobre políticas de Estado. “Mientras él llama a destituir a este gobierno nosotros llamamos a que después de la elección haya cinco políticas de Estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darles a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo políticas de mediano y largo plazo”. En la misma línea se expresó el jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, siempre crítico de la gestión del ex mandatario. “Le pido que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio, que tenga un poco de autocrítica, porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presentó y no ganó una reelección”.

Una de las respuestas llegó de parte de Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de JxC y precandidato a senador en Córdoba, quien ironizó que “solamente el que hizo uso de esas prácticas de querer echar a un gobierno puede pensar mal de lo que dijo el ex presidente”. De acuerdo a su interpretación “Macri dijo que no podrán ganar en 2023 si siguen así, no que se tienen que ir antes”, pero al mismo tiempo advirtió que “el Gobierno está débil porque el Presidente pone combustible todos los días para que así sea. Me suena a sobreactuación lo de Cafiero y Massa”, indicó.

Con la disputa al rojo vivo, Macri volvió a aparecer en otro medio de Córdoba y se mostró sorprendido sobre la lectura de Cafiero: “¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos”, dando por cerrada la discusión.