Lucio Dupuy aún no descansa en paz: se termina el juicio y el veredicto contra las acusadas se conocería en febrero

El juicio por el asesinato de Lucio Abel Dupuy (5) que conmovió a todo el país a fines del año pasado entró en la etapa final. Es que los jueces del tribunal que juzga a las acusadas por el crimen dispusieron que este martes se lleve a cabo una audiencia para escuchar los alegatos de las partes. El veredicto se conocería en febrero.

El proceso oral se lleva a cabo en la Ciudad Judicial de Santa Rosa La Pampa y tiene como acusadas Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, quienes podrían escuchar el veredicto condenatorio en febrero de 2023. Ocurre que este jueves 22 de diciembre se llevan a cabo los alegatos de las partes en la última audiencia. Según fuentes judiciales, el Tribunal tiene 10 días hábiles de plazo para expresarse.

Con los feriados por las fiestas y el comienzo de la feria judicial, la sentencia se leería en los primeros días de febrero.

Abigail Páez, acusada por el crimen de Lucio Dupuy: "Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo"

Mientras tanto este jueves pasadas las 8 de la mañana comenzaron los alegatos de las partes. Tienen la posibilidad de exponer los representantes del Ministerio Público Fiscal, las defensas y la querella. Si bien el tribunal conformado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora otorgó un tiempo máximo de una hora por cada exposición, al cierre de este artículo iban más de cinco horas de audiencia.

Las acusadas durante la audiencia de este jueves.

Ayer miércoles los fiscales, el defensor de Espósito Valenti y el abogado José Aguerrido, representante de la querella que integra el padre de la víctima, Christian Dupuy, pidieron que se incorporen al expediente una serie de pruebas documentales como grabaciones, actas de allanamientos y secuestro de vehículos junto con estudios genéticos, fotos, dibujos, el informe de la autopsia e historias clínicas.

Las últimas novedades del juicio

Con la de hoy, el proceso oral contra las dos acusadas suma 17 largas audiencias que se desarrollaron a lo largo de siete semanas. Hasta el momento declararon bajo juramento de decir verdad más de 70 testigos, entre ellos médicos, policías, familiares de la víctima y de las acusadas.

Uno de los últimos testimonios fue de una familiar de la madre del niño, cuya identidad y vínculo específico se mantiene en reserva, quien habló sobre la relación de la acusada con el padre de Lucio Dupuy. Dio, de acuerdo a la información judicial, datos sobre cómo era ese vínculo antes y después del nacimiento del nene, si el padre ayudaba a la madre, si aportaba la cuita alimentaria y cómo era la vida de Lucio en Santa Rosa.

Caso Lucio Dupuy: declaró la madre acusada por el asesinato y dijo que "cuando lo dejé en casa estaba vivo"

También habló la propia Espósito Valenti, madre del niño. "Cuando lo dejé en casa estaba vivo", le dijo a los jueces hace una semana.

La mujer de 25 años, que permanece detenida durante el juicio en un penal de alta seguridad que tiene el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la capital pampeana declaró el jueves pasado. "Al día de hoy sigo sin poder creerlo", dijo sobre el horroroso crimen que conmocionó al país.

"A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y que dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad", dijo.

Una semana antes, el 7 de diciembre, había declarado Páez, su pareja. "Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho", había dicho.

AS / MCP