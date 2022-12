Caso Lucio Dupuy: declaró la madre acusada por el asesinato y dijo que "cuando lo dejé en casa estaba vivo"

A pocas semanas de que termine el juicio por el asesinato de Lucio Abel Dupuy en Santa Rosa, capital de La Pampa, su madre y acusada por el crimen declaró ante el tribunal que la juzga junto a su pareja Abigaíl Páez. "Cuando lo dejé en mi casa me saludó, estaba con vida", recordó respecto del último día que vio a Lucio.

La mujer de 25 años, que permanece detenida durante el juicio en un penal de alta seguridad que tiene el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la capital pampeana, le pidió este jueves 15 de diciembre a los jueces que le permitan declarar. Concedido el planteo, la joven hizo un relato de cómo fue aquel viernes 26 de noviembre de 2021.

"Al día de hoy sigo sin poder creerlo", dijo sobre el horroroso crimen que conmocionó al país.

La acusación por el crimen de Lucio Dupuy reveló detalles escalofriantes del maltrato y el abuso

La mujer acusada por el crimen también habló sobre la percepción que la sociedad tiene de ella y sostuvo que "a muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente".

De acuerdo al comunicado difundido por la Justicia pampeana, durante el testimonio el abogado defensor Pablo De Biasi proyectó una serie de videos y fotos para mostrar cómo era la vida cotidiana del niño con su mamá. Todo ante la atención del tribunal integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié.

Lucio Dupuy tenía 5 años.

Espósito, de 28 años, también dijo que "a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y que dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad".

Cómo sigue el juicio por el crimen

La audiencia de hoy fue la décimo sexta desde que arrancó el proceso oral, hace unas seis semanas. Al terminar su relato, la joven se negó a responder preguntas desde la silla que le cedieron en una de las salas de audiencia de la Ciudad Judicial de Santa Rosa.

Espósito Valenti tiene sobre sí una dura y larga acusación que se formuló durante la instrucción. Es "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal y oral; agravado por ser la ascendiente (progenitora), por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

Abigail Páez, acusada por el crimen de Lucio Dupuy: "Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo"

También está acusada su pareja, Abigaíl Páez, que pidió declarar hace algunos días. "Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho", había dicho.

Las acusadas en la primera jornada del juicio en La Pampa.

También pesa sobre ella una acusación similar. Le imputan los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal y oral; agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

