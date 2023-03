El periodista Ceferino Reato analizó la victoria de Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022 al argumentar que la mayoría de las personas que lo votaron ven en él un "aspiracional" que se potencia en momentos de crisis como el actual. "Es abogado, de clase media, lindo, el hijo que toda familia quisiera tener y el novia que toda persona querría tener". En esa explicación, además, el panelista del programa que se emite por Telefé justificó por qué en esta edición "no fue el típico ganador de Gran Hermano, estratega, que se mete en el conflicto", sino todo lo contrario.

En diálogo con PERFIL, Reato consideró que sobre el final, Marcos era el favorito a ganar GH, pero que al principio no parecía favorito en lo absoluto. "A lo último era el candidato favorito, pero al principio parecía que no podía ganar nunca. Me acuerdo el saludo de Navidad del papá de Marcos, que lo encomendaba a Dios, a la Virgen y al Niño Jesús, y eso era muy difícil de interpretar atractivo para la televisión abierta".

Asimismo, el periodista consideró que el perfil típico que se esperaba era más polémico y estratega, lo contrario a lo que terminó siendo el ganador de esta edición: "En general se esperaba más la abundancia de candidatos de chicos que querían ser famosos, ser influencers, hubo muchos candidatos así. Este era un tipo que uno se preguntaba '¿¡Por qué se metió en GH¡?', si estudia abogacía, es un chico lindo, de clase media. Tiene cosas para hacer afuera, por qué habrá decidido estar ahí...".

Respecto de la actitud de Marcos ante los conflictos en la casa, el periodista destacó que "era un jugador que parecía que no jugaba, que estaba inmovilizado. Tenía una táctica rara, él siempre eludía el conflicto. Esa manera de jugar, era desconcertante. Era un candidato distinto desde el vamos, que podía salir en las primeras semanas, que tuvo mucha inteligencia emocional, apelando a la empatía. Era un candidato atípico".

"El personaje era demasiado bueno para ganar Gran Hermano. Al principio fue el primer embate del grupo que se formó casi desde antes de entrar a GH que fue 'Los Monitos', era más del tipo de los de GH, un grupo fuerte, estratega y que dominaría la casa, él fue el primer apuntado para ser eliminado, y no lo eliminaron, se plantó frente a ellos, y lo premiaron, porque cada vez que hablaba, algo decía", agregó.

En ese punto es donde Reato reflexionó la postura de la gente que miró el programa y votó: "Quizá la gente está cansada de quienes hablan tanto y dicen poco. Había muchos candidatos de otro tipo. Lo ganó y por mucho, porque además Nacho es un buen jugador, y le ganó 70% a 30%".

"Marcos es el hijo que toda familia quiere tener, y el novio que toda chica quiere tener. Marcos es esa persona que decís 'me cae bien'. Es conservador, no tiene que ver con el lenguaje progresista de la tele, con una posición política, sexual, pero mucha gente quiere ser así. Tener esa pinta, tener un novio así, de buena familia, abogado. Él desnuda el aspiracional de mucha gente. Es conservador, al final la gente quiere eso: ser de clase media y vivir bien. La gente quiere eso y más en una situación crítica de lo que estamos viviendo. Que puedas tener un laburo, irte de vacaciones, en la Argentina de hoy, eso es mucho", completó.

Sobre este análisis, el también politólogo destacó que su balance sobre el ganador es positivo porque respalda esa posición de lo que la gente vio en Marcos: "Es positiva esa descripción, que piensen en querer una vida digna, buen poder adquisitivo. Lindas familias, el mejor colegio, sistema de salud, esa es la vida que nos merecemos. No es nada crítico, a las minorías hay que integrarlas y respetarlas cada vez mas, pero la mayoría tiene que ser prospera, un 85% que esté feliz, un aspiracional de clase media que progresa. Los mejores países que tienen esa clase media son esos, no Cuba, Nicaragua, Venezuela. Creo en las democracias, en el capitalismo social. Ese aspiracional que está detrás de todo esto que hable de cosas normales, no de estereotipos", concluyó.

Los ganadores de Gran Hermano

Marcos Ginocchio se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2022 por elección del público, obteniendo el 70.83% de los votos en la final contra Nacho Castañares, quien salió segundo con el 29.17%. Previamente, Julieta Poggio obtuvo el tercer puesto.

En una noche a pura emoción y expectativa, Gran Hermano el programa número 1 de la Argentina llegó a su final y consagró a Marcos Ginocchio ganador de esta edición.

En una noche con una audiencia récord, Gran Hermano, con la conducción de Santiago Del Moro alcanzó picos de más de 30 puntos y el 85% de share, liderando muy ampliamente su franja.

Con el 70,83% de los votos, Marcos fue el elegido del público. El segundo lugar fue para Nacho Castañares con el 29,17% y el tercer puesto fue para Julieta Poggio con 19,66%. Se recibieron más de 8 millones de votos.

