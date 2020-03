por Ernesto Ise

Demorada fue la reacción de cerrar los casinos en Las Vegas pero finalmente sucedió. Tan demorada como fue la reacción del propio Donald Trump al minimizar la declaración de la pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud ante el aumento progresivo del coronavirus. Al cierre de este texto, el estado de Nevada -que contiene a Las Vegas- registra 190 casos, un número por demás menor si se lo compara con Nueva York que va por los 20.875 casos, o su vecino estado de California, que tiene unos 1800.

US$ 47 mil millones de pérdida.Igualmente, en Las Vegas hubo muchas fricciones antes de que las autoridades impongan el aislamiento preventivo contra el coronavirus. Y es que sin sus casinos en funcionamiento Las Vegas es una ciudad fantasma. Cada año llegan a la llamada Sin City (ciudad del pecado) 42 millones de turistas y no solamente viven de esta actividad muchos de sus 644 mil habitantes sino también de manera indirecta los casi 2,7 millones de habitantes del estado de Nevada. Según el último registro, en los 219 casinos que hay en todo Nevada -unos 136 están en Las Vegas-, trabajan de manera directa uno 206 mil empleados. Para sumar dimensión sobre el aporte en impuestos al juego y las apuestas a las arcas de ese estado, hay que tener en cuenta que todos los casinos de Las Vegas generan el 85 por ciento de los US$ 708 millones que Nevada recaudó por el impuesto al juego en 2019. Es decir, Las Vegas “aportó” casi US$ 602 millones.

El impuesto que ocupa el primer lugar es el que se aplica al comercio propiamente dicho. Por eso, en los días previos a la obligatoriedad de cierre de casinos en Las Vegas, la asociación que reúne a sus dueños y compañías alertó que por cada mes que la actividad lúdica y de apuestas esté sin funcionamiento se perderán US$ 4,7 mil millones. A su vez, la Asociación Norteamericana del Juego (en inglés America Gaming Association) estimó que de cerrarse por dos meses todos los casinos de Estados Unidos, la economía nacional tendría una merma de nada menos que US$ 43,5 mil millones. En el país que gobierna Trump ya cerraron el 92 por ciento de los 910 casinos existentes.

Más que Nevada, frozen. Ante la crisis económica que preanuncia la pandemia, Nevada se puso más que en alerta. Y asociaciones como la que reúne a los hoteles, argumentó que Nevada no es como Nueva York que tiene a las finanzas como “industria”, o como Alaska que tiene el petróleo o Wyoming con sus minas de carbón. Para ellos, las consecuencias provocadas por la pandemia del coronavirus duplicarán lo sucedido en la Gran Depresión de 1929.