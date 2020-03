Cuarentena: habrá un ingreso excepcional de $10.000 para monotributistas y trabajadores informales

El Gobierno anunció desde la residencia presidencial de Olivos un nuevo paquete de medidas económicas, en este caso, tendientes a favorecer a monotributistas y trabajadores informales afectados por el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia por el coronavirus.

La conferencia de prensa pautada para las 19.00 y demorada hasta cerca de las 20.00 fue encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Trabajo, Claudio Moroni. Ambos anunciaron un ingreso familiar de 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas de las categorías A y B -las más bajas-, siempre y cuando no tengan ninguna posibilidad de seguir con su trabajo y además que su familia no perciba ningún otro ingreso. Esto beneficia a 3,6 millones de personas.

Expectativa ante anuncio de ayudas a monitributistas e informales en plena cuarentena

"La prioridad es la salud", inició Guzmán en la conferencia y remarcó la diferencia de ayuda que brinda el Gobierno argentino con respecto al resto del mundo: "En el mundo se está siguiendo tres esquemas para proteger a la sociedad. Uno es el de hacer transferencias directas de ingresos, otro es el de proteger al trabajo y tercero la extensión del seguro de desempleo. Argentina es quizás el único país que está adoptando medidas en los tres esquemas al mismo tiempo".

Tras los primeros comentarios, anunció un ingreso para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas de 10 mil pesos en abril. "Anunciamos la creación de un ingreso familiar de emergencia. Es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad, o monotributistas de clase A y B que cubre a personas de 18 y 65 años. Es un pago, en principio único, en el mes de abril de 10 mil pesos. Podría repetirse si las circunstancias así lo ameriten. Este ingreso va a beneficiar a aproximadamente 3,6 millones de personas".

"Se busca que el Estado nacional llegue a familias que hoy todavía no están protegidas por otras prestaciones. No es un ingreso para jubilados y pensionados ni para quienes reciben programas asistenciales. Es para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad", expresó.

Luego, Moroni aclaró que el ingreso se dará solo para aquellos trabajadores informales o monotributistas de las categorías más bajas que no tengan ninguna posibilidad de seguir con su trabajo y además que su familia no perciba ningún otro ingreso.

"Es gente que normalmente en esta situación de emergencia no tiene ninguna probabilidad de seguir con su trabajo. Son los vendedores ambulantes, pequeño monotributistas, pequeño comerciante. Estos son trabajadores, informales a veces, más o menos formales en otros casos", inició.

Y siguió: "Lo que queremos hacer es definir ese universo a través de la familia. Si la familia tiene algún otro ingreso que permita la subsistencia no se dará. Estamos trabajando con aquellas familias que no tengan ningún otro ingreso. Son estos trabajadores y que las familias no tengan ningún otro ingreso. A esos trabajadores les vamos a dar este ingreso familiar de emergencia por el mes de abril".

"El sistema va a ser muy simple. Va a haber una página en la que va a haber que inscribirse, muchos de ellos los datos ya los tiene la Anses. Va a tener que poner la cuenta bancaria, si no tiene vamos a habilitar otros medios para que recibe el beneficio. La idea es establecer un plazo cómodo para que se inscriban, 10 o 15 días para que tengan tiempo de llenar esa inscripción vía internet. Y a partir de ahí fijaremos la fecha de pago", manifestó.

En esa línea, continuó: "Los requisitos es que debe ser argentino o residente legal con más de dos años. No poseer otro ingreso, quien lo solicita no debe poseer otro ingreso, no debe ser ni jubilado ni pensionado ni tener otro ingreso de relación laboral. No debe tener un patrimonio importante. No debe tener rentas financieras. Queremos dar esta ayuda extraordinaria a esas familias que tenían un único ingreso vinculado a este trabajador independiente".

Además, aclaró: "Esto es compatible con la Asignación Universal por Hijo porque entendemos que apuntan a cosas distintas. La AUH apunta a atender a los hijos menores, esto apunta a atender pérdidas graves de ingresos de la familia como consecuencia de la emergencia sanitaria".

"En el día de mañana estará la norma firmada y publicada y van a ir saliendo las reglamentaciones necesarias para que esto funcione. Esperamos que para los primeros días de abril ya esté habilitada la aplicación para que puedan inscribirse", concluyó.

El Gobierno anunciaría suspender el corte de los servicios

Estas medidas habían sido anticipadas por el presidente Alberto Fernández cuando este domingo adelantó una ayuda económica para aliviar a los sectores de menores recursos en medio de la cuarentena total que afecta el trabajo de gran parte de la población.

El paquete de medidas también podría incluir también la imposibilidad de las empresas de servicios de luz, agua y gas de cortar el suministro por falta de pago.

Además, también se esperan anuncios para pymes y pequeños comerciantes que son la fuente de trabajo más importante del país. "Vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila", destacó el mandatario en entrevista el domingo. Igual, aclaró: "No soy un loco que quiere que quiebre la economía".

En ese sentido, aseguró que "los monotributistas de las más bajas categorías y la gente que no está registrada" van a tener "auxilio del Estado", y anticipó que el Ejército "distribuirá comida en los barrios más carenciados".

En ese marco, el gobierno prepara “una respuesta” para monotributistas y trabajadores informales que hacen changas, afectados por el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia por el coronavirus. “Todos esos casos, a partir de mañana, van a tener respuesta y no los vamos a abandonar", garantizó el mandatario.

La semana anterior, los ministros de Economía y Desarrollo Productivo anunciaron una batería de medidas para aliviar el peso de la crisis ante una recesión más profunda, pero muchas no abarcaron a los trabajadores autónomos, monotributistas, desempleados o precarizados que dependen del "día a día" y eso provocó el pedido de este sector de recibir una ayuda por parte del Estado ante no poder trabajar por “fuerza mayor”. Monotributistas organizados enviaron una carta al ministerio de Trabajo para solicitar, entre otras medidas, la exención del pago del impuesto al monotributo y un “seguro de desempleo” durante el tiempo que dure la cuarentena.

