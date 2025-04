Murió una beba en La Rioja: un drama que se asoma al abismo de la degradación social

Un suceso tétrico se produjo este fin de semana en La Rioja, pero vinculado con la degradación a la que lleva el consumo de drogas pudo haber pasado en muchos lugares. Una murió en el sector de cuidados intensivos del Hospital de la Madre y el Niño, pocas horas después de haber nacido por cesárea, y como su madre, de 29 años, dio positivo al llegar al nosocomio por consumo de cocaína y alcohol, la Justicia ordenó su detención, también la de su pareja que también habría estado drogado, caratulando la causa como "presunto homicidio agravado por el vínculo". En pocas palabras, sospechan que las adicciones de la madre pudieron haber provocado la muerte de la pequeña.

De la mujer solo trascendieron sus iniciales (E.O.), se indicó que es oriunda de Santa Fe y que llegó al hospital riojano "con un malestar" en una ambulancia en la que la acomañada por un hombre de 45 años, iquien sería su pareja, aunque negó ser el padre biológico bebé.

La pareja presentaba, según los médicos, claros signos de intoxicación, lo que llevó al personal del hospital a activar el protocolo correspondiente.



Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tragedia en Saavedra: murió un hombre de 56 años al caer mientras volaba en parapente

El parto se llevó a cabo mediante una cesárea y la niña nació durante el mediodía. Debido a su delicado estado de salud, la recién nacida fue ingresada de inmediato en el área de cuidados intensivos, ya con pronóstico reservado. En forma paralela, se realizaban análisis toxicológicos a la madre, los cuales confirmaron la presencia de cocaína y alcohol.



Los resultados fueron comunicados a la Unidad de Asuntos Juveniles. Lamentablemente, horas después la bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte. La jueza Gisela Flamini, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2, recaratuló el expediente como "homicidio agravado por el vínculo", un delito con pesadas condenas.

Arranca el juicio por un crimen macabro: una deuda y un cuerpo descuartizado en una valija

La magistrada confirmó a medios locales la detención de la madre, quien permanece internada bajo custodia policial, y también la del hombre que la acompañaba, quien fue trasladado a la alcaidía local. Además, la funcionaria reveló antecedentes preocupantes detectados en el hospital sobre la misma mujer: "Tenían un registro de un aborto anterior, en similares características, en cuanto a que ella habría llegado en un estado similar".

La jueza Flamini calificó la situación como "doblemente alarmante" y señaló que la actitud de la mujer durante la internación "no fue colaborativa, y no mostraba señales de conmoción".

"Entiendo que puede ser por su situación de adicciones", razonó la magistrada. "Pero ella, como madre, tenía la responsabilidad de cuidar la integridad de su hija, incluso en los momentos en que no estaba bien. Ella misma se colocó en ese estado", agregó, remarcando que "el consumo problemático no exime de responsabilidad penal" y que se solicitará una pericia psicológica para determinar su estado mental.

Mariana Carbajal: “La palabra ‘menopáusica’ todavía suena como un insulto”



En las últimas horas, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la pareja, ubicada en el Barrio Argentino. Durante el operativo, se encontraron envoltorios de nylon con restos de droga, una pipa de metal y un frasco con pastillas de clonazepam.

Las autoridades también investigan si la pareja estuvo en otro domicilio en los días previos, por lo que no se descartan nuevos allanamientos. “Es probable que se realicen otros allanamientos porque esta persona, junto con el hombre, habrían estado en otra vivienda”, dijo Flamini.

Mientras tanto, el cuerpo de la bebé continúa en la morgue judicial, sin que nadie se haya presentado para hacerse cargo. La madre habría señalado que "tiene una hermana, pero no quiere que intervenga", y los familiares del hombre dicen que "no tiene nada que ver con la beba porque no era el padre"...

LV/HB