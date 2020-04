Dos batidos saludables para acompañar el ejercicio en cuarentena

Mantenerse activo durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio es fundamental para preservar la salud y la buena forma física. Asimismo, hay que cuidar la alimentación y consumir especialmente mucha fruta y verdura para reforzar el sistema inmunológico en tiempos de pandemia. Desde Ultracomb, la marca argentina líder en pequeños electrodomésticos para el hogar, te acercan dos recetas de batidos energéticos ideales para preparar en casa: uno de palta y otro proteico de frutillas y chía.

► Batido de Palta:

Ingredientes:

2 paltas.

2 cucharadas semillas de girasol.

500 cc agua fresca.

Jugo de 1 limón.

Procedimiento:

Cortar las paltas al medio, retirar su carozo y extraer con ayuda de una cuchara su pulpa. Colocar en el vaso de la Mixer, la pulpa de las paltas, las semillas de girasol, el agua y el jugo de limón. ¡Procesar hasta obtener una crema ligera y listo!

► Batido proteico de Frutillas y Chía

Ingredientes:

500 cc leche.

2 cucharaditas de chía.

1 puñado de almendras.

1 taza de frutillas.

Procedimiento:

Activar las semillas de chía en un vaso con un poquito de agua mínimo 2 hors o dejarlo activando desde el día anterior en la heladera. Lavar las frutillas y retirar su tallo. Disponer en el vaso de la mixer, las frutillas, las semillas de chía activadas, las almendras y la leche. ¡Licuar bien y listo!.

Asimismo, si no se está acostumbrado a hacer ejercicio o no se sabe qué se quiere llevar a cabo en el día de hoy, los batidos son buenas opciones para combinar con los ejercicios que propone la profesora internacional de yoga, Luana Hervier, que brinda en este video a continuación, de una rutina rápida que no entraña dificultad para hacerla en cualquier sitio del hogar.