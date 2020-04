Alberto Fernández: "Vamos a permitir que la mitad de la población se movilice"

El presidente Alberto Fernández anunció en la noche de este sábado 25 de abril la extensión de la cuarentena "focalizada" hasta el próximo 10 de mayo inclusive, para combatir la pandemia del coronavirus. El nuevo esquema mantendrá restricciones en los grandes conglomerados urbanos con circulación comunitaria de COVID-19, en particular la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero flexibilizará los permisos en zonas menos afectadas. Así, "vamos a permitir que la mitad de la población se movilice", prometió el mandatario en un mensaje grabado.

Tras haber recibido los informes del Comité de Expertos y de haber analizado la situación con los gobernadores, Fernández recibió hoy en la residencia presidencial de Olivos a varios de sus funcionarios. Mantuvo una intenso trabajo para ultimar detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicará en el Boletín Oficial. Participaron del encuentro el ministro de Salud, Ginés González García; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Por eso, el anuncio inicialmente previsto para el mediodía se postergó primero para las 17, luego para las 19 y finalmente se decidió que sea un mensaje grabado de 25 minutos que se emitió a las 21.05.

"Como sociedad tenemos que estar muy orgullosos y contentos. Hemos podido acatar un criterio lógico sanitario para preservar nuestra salud. Quiero darles las gracias. Estamos lejos de decir que esto está terminado. Hemos avanzado mucho y hemos cumplido algunos objetivos iniciales, pero no resolvimos el tema", comenzó el jefe de Estado su alocución. En el video se lo pudo ver rodeado de González García, Cafiero, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, y la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti.

Fernández reconoció que "la pandemia también genera conflictos económicos y somos concientes. Hay muchos argentinos que necesitan volver a su vida cotidiana para ganarse el sustento. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de no aumentar el riesgo". "En la medida que vamos cumpliendo objetivos, la cuarentena va cambiando. Estamos trabajando en el tema económico; cuando todo esto pase, queremos que la economía se recupere. La pandemia ha golpeado a la economía del mundo, no solo a la Argentina", sostuvo.

El presidente destacó los logros del aislamiento obligatorio: "Hicimos más lento el contagio para poder organizar el sistema sanitario. Cuando empezó, cada 3 días se multiplicaba el contagio en Argentina. El 12 de abril, los casos se multiplicaban cada 10 días. Hoy, el contagio se multiplica cada 17 días", celebró. Gracias a esa postergación, sostuvo, "tenemos más de 700 respiradores nuevos, 200 ecógrafos portátiles, 25 ecógrafos, 11.518 nuevas camas, 12 hospitales modulares, 170.000 test serológicos, 250.000 test de PCR, 4.031 personal de salud incorporado, más de 4.000 millones de pesos a las provincias".

La cuarentena se extiende hasta el 10 de mayo, con habilitaciones por provincias

Fernández reconoció que "hay un riesgo en los grandes centros urbanos, son un tema singular, allí se concentra gran parte de la epidemia, el 47,4% de los casos". En ese terreno ubicó a Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Tierra del Fuego como "los más afectados".

"Escuché decir que estas medidas es un plan que nosotros llevamos sin ton ni son, no es así. Tenemos objetivos y a medida que los cumplimos vamos cambiando. Hemos pasado del aislamiento estricto que inmovilizó al 90% de la sociedad a un segunda momento que este aislamiento administrado y el 75% de la gente se mantenga en cuarentena. Ahora empieza esta tercera etapa, en donde dejamos en mano de las autoridades provinciales el manejo de las actividades que se pueden abrir. Siguen existiendo restricciones nacionales, no es que nos decentendemos del tema. Vamos a permitir que la mitad de la población se movilice", aseguró el mandatario.

El jefe de Estado anticipó que "en los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes siguen las restricciones como las que estaban. Esto es Ciudad y Gran Buenos Aires, Rosario y Gran Rosario, Córdoba y Gran Córdoba, Tucumán y Gran Tucumán, Resistencia y Gran Resistencia". "El Indec va a decir cuáles son los aglomerados urbanos que quedan afectados", afirmó.

En cuanto a los distritos con menos de 500 mil habitantes aseguró que podrán estar exceptuados, "pero la decisión está en manos de las autoridades provinciales" y explicó los 5 requisitos que deben cumplir para poder entrar en las excepciones:

El tiempo de duplicación de casos no sea menor a los 15 días. El sistema de salud sea capaz de atender la potencial demanda. Evaluación de la densidad poblacional y la vulnerabilidad del área, si son áreas donde la pobreza lastima a la gente. Tener en cuenta la densidad demográfica y las condiciones de vivienda. Garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población del lugar pueda movilizarse. Las zonas a habilitar no pueden tener transmisión comunitaria.

"Si se dan los 5 requisitos la autoridad provincial puede autorizar el retorno de la actividad con los protocolos adecuados. A partir de ahí tiene que mantener informado al Gobierno nacional sobre cómo evolucionan los casos y vamos a hacer un seguimiento estricto y si los contagios de desbordan o si alguna de las 5 exigencias deja de cumplirse vamos a poder dar marcha atrás y exigir que se vuelva a la cuarentena", agregó.

De todas maneras, aclaró que "vamos a seguir sin clases, sin actividad en la administración pública, sin actividades recreativas, sin restaurantes, sin hoteles, sin espectáculos, todas esas se mantienen vigentes". "Los mayores de 60 años, personas con factores de riesgo y embarazadas gozan de licencia mientras la cuarentena se mantenga", añadió.

Por otro lado, también informó que todos tendrán una hora por día para salir de sus casas: "Vamos a autorizar que diariamente que cualquier persona pueda salir una hora en un radio de hasta 500 metros de su casa con fines de esparcimiento, eso no supone salir a correr, andar en bicicleta ni actividad física, porque la actividad física expone la transmisión del virus. Actividad recreativa es salir a caminar, airearse un poco. Los niños pueden salir acompañados de sus padres, los adolescentes pueden salir solos".

Alberto Fernández explicó la decisión de extender la cuarentena y mostró los números de la pandemia.

"Cuando salimos nos exponemos, pero si preservamos las normas de cuidado, las posibilidades de contagio se minimizan. Si salimos, recomendamos salir con barbijo, mantener una distancia de hasta 2 metros, reclamamos tener mucho cuidado al volver a la casa con la limpieza del que salió, lavarse las manos y cuidar la ropa que puede llevar el virus a su casa", señaló y comentó: "Nos abrimos a un nuevo desafío, ver si somos capaces de aprovechar este tiempo de esparcimiento sin que esto suponga asumir un riesgo mayor".

"Estamos ante una nueva etapa. Después tenemos previstas dos etapas más hasta llegar al final en el que todo quede liberado. Hay mucha gente honestamente preocupado por volver al trabajo, hay otros que intencionalmente lo hacen. No quiero que me hagan caer en el falso dilema de la salud o la economía, prefiero que una fábrica no trabaje porque sus empelados están en cuarentena y no porque están enfermos. Les pido a los empresarios que tomemos todos los recaudos necesarios", expresó.

Por último, concluyó: "También les pido que minimicemos la utilización del transporte público. No puede ser un sacrificio cuidar nuestras vidas y las de otros, tiene que ser un orgullo. Sigamos cuidando la salud, que es cuidar a la Argentina.

