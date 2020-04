Coronavirus: habilitan el ingreso diario de 4 mil argentinos a través de distintos pasos fonterizos

La grave situación que atraviesan miles de argentinos todavía varados en el exterior, incluso muchos que ya han conseguido llegar a pasos fronterizos pero todavía no tienen permitido el ingreso por las conocidas razones sanitarias, encontró este jueves 1° de abril otra alternativa posible salida, con el anuncio de Cancillería de que se permitirá un "ingreso de manera ordenada y en cupos limitados" de ciudadanos argentinos varados en el exterior. En sentido, el canciller Felipe Solá confirmó que se dispondrán "corredores sanitarios" para que los recién ingresados por pasos terrestres "puedan llegar a sus domicilios a cumplir las cuarentes, sin tomar contacto con habitantes de las provincias fronterizas", ante el obvio riesgo sanitario que tales situaciones conllevan.

"Es preferible asegurar la sanidad de los que regresan, que abrir la frontera de manera atropellada", explicó Solá, al detallar los alcances de la medida que se conoció este miércoles que establece cupos para el retorno gradual al país de ciudadanos y residentes, luego del cierre de fronteras dirigido a contener el avance de la pandemia.

En declaraciones radiales a FM Cielo, Solá indicó que "con una cantidad de ingresos por día a través de distintos pasos fonterizos podremos actuar de manera eficientemente en materia sanitaria, ya que no podemos dejar que se ingresen de manera atropallada. La preferible asegurar antes que nada la sanidad de los que entran que abrir la frontera de manera atropellada".

"Serán unos 4 mil por día como máximo", señalaron luego fuentes de la cancillería argentina, lo que repartido entre 8 puntos fronterizos, representa un ingreso de poco más de 500 argentinos por día por cada uno de esos lugares. Tales corredores de ingreso quedaron autorizados a través del decreto 331/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial:

"No entra más nadie, por ahora los regresos están suspendidos. Hemos decidido no ingresar más gente, por lo tanto he instruido al canciller (Felipe Solá) para que ayude con recursos a los que estén en el exterior hasta que podamos ordenar este tema", había dicho el presidente Alberto Fernández hace unos días, al disponer que se clausure el operativo de regreso que estaba en marcha entonces, con aviones enviados especialmente para repatriar argentinos desde los puntos más críticos.

Según se indicó, los argentinos que regresen al país en sus automóviles particulares recibirán un certificado de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) que les otorga 24 horas para llegar a sus domicilios. "Hay dos situaciones básicas: una es la gente que está llegando y hace unos días que ha llegado por tierra a lugares como Foz de Iguazú o Uruguayana, para poner dos ejemplos de ingreso fuerte de turistas argentinos que habían venido", aclaró la Cancillería.

Sobre el punto específico de Foz de Iguazú, se autorizó este jueves el ingreso al país "por única vez y por razones humanitarias" de los 17 turistas argentinos que estaban varados en el puente del paso internacional Iguazú - Foz de Iguazú tras el cierre de fronteras.

Se trataba de de 17 turistas, procedentes de Estados Unidos y de distintas localidades brasileñas, que están siendo serán trasladados de forma segura por un micro provisto por el Ministerio de Transporte de la Nación y no deberán cumplir la cuarentena obligatoria en hoteles sino en sus domicilios. Dichos turistas se hallaban desde el pasado asado domingo en la aduana de Puerto Iguazú, en una tienda de campaña, asistidos con alimentos y agua por el Ejército Argentino.

NA/HB