Los tres jóvenes que acompañaban a Lucas González, el joven asesinado por agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada, darán su declaración este lunes 22 de noviembre frente a los fiscales que investigan el caso ocurrido el pasado miércoles en el barrio de Barracas.

Los tres policías acusados de asesinar a Lucas serán indagados, según adelantó el medio Noticias Argentinas. Su situación actual es más comprometida debido a que el fiscal de instrucción de la causa no solo los imputa del homicidio doblemente agravado de Lucas, sino además de la tentativa de homicidio de los acompañantes del joven de 17 años, ya que todos iban en el mismo vehículo.

Los amigos fueron citados para las 9 ante los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim para poder contar su versión sobre lo sucedido el día en que el auto en el que viajaban luego de volver de una prueba de fútbol fue abordado por un vehículo de civil sin identificación, sobre el que se trasladan los tres efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fueron los que terminaron por balear a los adolescentes y matar a Lucas González. Por otro lado, mañana martes se espera que declaren los padres del futbolista asesinado, Cintia López y Mario González.

En cuanto a los acusados Fabián López, Gabriel Isassi y José Nievas, también se preparan para dar declaración luego de ser trasladados a la Alcaidía de los Tribunales Porteños. La situación de estos policías se ha complicado aún más luego de que el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella, requiriera que estos implicados sean también imputados por la tentativa de homicidio y la privación ilegítima de la libertad a los amigos de Lucas, ya que todos viajaban en el mismo automóvil.

"Conforme que fuera el relato de los hechos, encuentra provisoriamente calificación legal en el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; el delito de falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad agravado por abuso funcional, todos ellos en concurso ideal", expresó Gómez Barbella en su escrito.

Además, para este lunes a las 18, los padres de Lucas González convocaron a una marcha de velas en la puerta del Palacio de Tribunales para pedir justicia por su hijo: "Que esto no pase más, que no pase un Lucas más. A mí no me importa la política, a mí me importa hacer justicia por mi hijo porque ya no lo tengo", manifestó Mario, padre de Lucas.

