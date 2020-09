Cristina Kirchner despidió al ex ministro Casamiquela: "Excelente persona"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó este domingo 13 de septiembre en redes sociales a Carlos Casamiquela ex ministro de Agricultura entre 2013 y 2015, que murió el sábado 12 de septiembre, víctima del coronavirus.



"Mis condolencias a la familia y amigos de Carlos Casamiquela, quien me acompañó como ministro de Agricultura. Excelente persona y muy buen funcionario", publicó la vicepresidenta y ex mandataria en Twitter.



Casamiquela falleció a los 72 años, luego de haberse contagiado coronavirus. Nacido en Viedma, Río Negro, llegó a la cartera de Agricultura luego de una amplia trayectoria en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo del que fue presidente desde 2003 a 2009, antes de ser ministro.

El exfuncionario se había graduado como ingeniero agrónomo por la Unversidad de La Plata y era diplomado en Desarrollo Económico Local de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Autónoma de Madrid. Asumió como ministro de Agricultura en noviembre de 2013, en reemplazo de Norberto Yauhar y condujo el organismo hasta diciembre de 2015.

El fallecido ministro también fue vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) entre 2003 y 2009.

