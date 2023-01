Mariano Closs cruzó al Chavo Fucks sobre Gago en Racing: “No des cátedra de periodismo”

Comienza la Liga Profesional y los periodistas deportivos encienden sus posturas sobre los equipos locales, sus directores técnicos, los jugadores nuevos y los que ya están hace tiempo. Esta vez el debate se puso candente cuando Diego Fucks y Mariano Closs evaluaron el rol de Fernando Gago en Racing.

Este jueves los periodistas de ESPN se cruzaron por el valor que le daban a los dos títulos que Gago consiguió en pocos meses. Para Fucks eran carecían de importancia en comparación al torneo local, pero esto indignaba a sus colegas.

El cruce se intensificó en el pase habitual entre F12 y F90, que tiene al propio Closs y a Sebastián Vignolo como conductores, acompañados por un grupo de panelistas que dialoga y polemiza sobre temas actuales.

El debate tomó temperatura cuando Fucks remarcó los errores que, según su mirada, tuvo el técnico de la “Academia”. Su tono iba subiendo a medida que los demás consideraban poco coherente el planteo.

Closs escuchaba en silencio hasta que interrumpió: “¿Por qué querés invalidar lo que pensamos? Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre, nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, de que Gago no es buen técnico. ¿Qué técnico te gusta? ¿qué fútbol te gusta? Porque casi todo lo que vemos, no te gusta”.

Facks tomó la palabra y volvió a insistir sobre el Racing de Gago: “A mí también me gusta como juega, pero en los momentos decisivos se cayó. El periodismo tiene que tener sentido crítico, sino no es periodismo”.

Ese fue el momento que, con tono tranquilo, pero contundente, Closs perdió la paciencia y le apuntó: “No des cátedra de periodismo”.

La polémica sobre Racing

El punto de debate entre los periodistas deportivos se refiere al valor de los títulos que obtuvo Racing. El equipo dirigido por Gago terminó el 2022 ganando el Trofeo de Campeones y comenzó este año triunfando en la Supercopa Internacional Al Ain, sin embargo, muchos relativizan el valor de esos campeonatos.

La bronca de alguno es que ese mismo equipo perdió la oportunidad de ser campeón en la Liga Profesional, cuando tenía muchas chances de llevarse el título.

RB/fl