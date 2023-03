Dan a conocer fotos inéditas sobre la vida e historia de Nora Cortiñas

Este 22 de marzo, Nora Cortiñas cumplió 93 años y para homenajearla desde la Fundación Rosa Luxemburgo lanzaron el libro digital Nora Cortiñas: retazos de una vida incomparable, un trabajo colectivo que hace un recorrido por la vida política de la referente de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.

La publicación de 80 páginas fue realizada por la Fundación y coordinada por Ana María Vázquez Duplat y Francisco Villa. La misma se basa mayormente en el archivo personal de Nora y su familia, el cual tuvo un valor incalculable para el trabajo ya que aportó una gran cantidad de imágenes, fotos y recuerdos que ayudaron a reconstruir la historia de esta referente de los Derechos Humanos.

"Las lecturas que encontrarán a continuación son, como intentamos recuperar en el título de este libro, retazos de una vida incomparable: la de Nora Cortiñas", explican los autores en el comienzo del libro y agregan: "Son retazos, porque al colcha que ha bordado durante décadas de militancia es inabarcable".

Dentro del libro que inmortaliza la vida de Cortiñas, fueron volcados más de 600 materiales escaneados e incluso algunos audios de la propia Nora (como notas al pie), se pueden encontrar distintos apartados, siendo el primero, elaborado por Cora Gamarnik, el que adentra a los lectores en la vida de la referente y en su camino a convertirse en una figura pública como Madre tras la dolorosa desaparición de su hijo.

Luego, a cargo de Nelson Santacruz, escritor de La Garganta Poderosa, se relata un homenaje para ella desde las villas, para continuar con un interludio poético de versos escritos por Susy Shock.

Nora Cortiñas sobre la movilización convocada por La Cámpora para el 24 de marzo: "Se puede hacer cualquier otro día"

Posteriormente, el cuarto retazo está constituido por una serie de lecturas escritas por Gerardo Szalkowicz, en las cuales plasma el retrato de la Nora internacionalista, relatando aquellos momentos donde la militante por lo Derechos Humanos cruzó fronteras para alzar su grito de Justicia.

El cierre quedó a cargo de Marta Dillon, quien cuenta con lujo de detalles la conexión entre el Movimiento Feminista actual y Madres de Plaza de Mayo, apartado que refleja la manera en que Nora se volvió parte del feminismo y apoyó la causa.

Cabe aclarar que gran parte del material utilizado en el libro fue recopilado por los cineastas Jayson McNamara, Francisco Villa y Andrea Carbonatto para ser utilizado en un documental a estrenar próximamente bajo el título: Norita, la película.

Nora Cortiñas: retazos de una vida incomparable

Historia visual de una vida incomparable - Cora Gamarnik

Entrar al archivo personal de Nora Cortiñas es como mirar por una cerradura, hacer de pronto un viaje al pasado, encontrar un cofre lleno tesoros que contienen algún mágico secreto. Fotos, documentos, afiches, recortes de diarios se entremezclan y revelan en conjunto una dimensión visual y cronológica de lo que fue su vida.

Las fotos de su álbum familiar adquieren un carácter historiográfico, permiten ver cómo una adolescente divertida y enamorada llegó a ser uno de los máximos símbolos de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Esta reunión de imágenes y documentos, fragmentos de pasado, articulan nuevos sentidos y se activan a la luz de lo que sabemos de ella hoy. El archivo personal y familiar de Nora, en sus ramifi- caciones, creado al ritmo de su propia metamorfosis, habilita una entrada a su vida desde diversas materialidades. Fotos azarosamente conservadas y otras que se amasaron al calor de su caminar. Fotos de vacaciones, cumpleaños, casamien- to, hijos pequeños, familia ampliada. Cada una de ellas sale del espacio privado y adquiere a partir de su historia una im- portancia politica y pública. El conjunto de los documentos nos permite conocer a Nora no solo como Madre de Plaza de Mayo, sino en instantes fugaces de su vida previa que quedaron detenidos en el tiempo, en su devenir signado por un punto de inflexión violento, brutal, desgarrador.

Cuando desapareció su hijo, Nora sintió como si el piso so- bre el que estaba parada se hubiese derrumbado. Hizo lo imposible para encontrarlo y en ese camino se encontró a sí misma, a una nueva Nora que se hizo junto a otras ma- dres con hijos e hijas también desaparecidxs. Desaprendió y aprendió a moverse en un mundo que desconocía. Enfrentó un poder que se creía invencible, descubrió un coraje que no sabía que tenía. Renació otra: Su archivo muestra ese antes y después, cómo se alteran sus prioridades, cómo cambian sus vínculos, cómo se reubican y amalgaman los lazos fa- miliares previos con nuevas relaciones. Son imágenes que permiten entender su vitalidad, imaginar y narrar esa vida, ensayar un ejercicio sensible de lectura. El archivo de Nora no es la suma de los materiales allí reunidos, es la posibilidad de una visión de conjunto de una vida incomparable.

Fundación Rosa Luxemburgo

Coordinación: Ana María Vázquez Duplat y Francisco Villa

AS/fl