REPRO, IFE y AUH: "Puede haber nuevas ayudas", destacó el ministro Daniel Arroyo

"Estamos siguiendo de cerca la situación, pero lo que importa destacar es que la posibilidad de nuevas ayudas no está cerrada", afirmó este sábado el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo en diálogo con Radio Mitre, aunque evitó las definiciones concretas cuando le preguntaron sobre si habrá nuevo IFE, o más sectores incorporados al REPRO, o más extras para la AUH ante la grave situación que provoca la pandemia por coronavirus.

"Hemos dado un extra de 15 mil pesos para un millón de personas de las Asignación Universal por Hijo (AUH), también hay REPRO de hasta 18 mil pesos en hotelería y otros sectores que tienen problemas, se aumentó el salario mínimo, que es una referencia muy importante que alcanza también a quienes participan del programa Potenciar Trabajo", precisó Arroyo en la entrevista con Marcelo Bonelli, en Sábado Tempranísimo, el tradicional ciclo de Mitre.

"También aumentamos 50% la tarjeta Alimentar y los aportes a los comedores, que ya atienden a 10 millones de personas", acotó el ministro, destacando que "la posibilidad de nuevas ayudas no está cerrada, vamos siguiendo la situación minuto a minuto, miramos a la actividad formal e informal, a todos los sectores que se ven más complicados por esta situación".

Arroyo se refirió también a las protestas de movimientos sociales que se siguen repitiendo en la Ciudad y conurbano, con miles de personas que "obviamente son un foco de contagio", admitió, al tiempo que instó a os movimientos sociales a "ser muy cuidadosos".

Las marchas de organizaciones sociales "son un foco de contagio", admitió Arroyo, indicando que se trabaja para reducirlas.

"No es tiempo de movilizaciones, no es tiempo de marchas, no es tiempo de amuchamiento, porque la circulación comunitaria del virus es recontra evidente", recalcó el funcionario nacional, reconociendo que desde el Gobierno tratan de atenuar las manifestaciones que se ven a diario.

"Hablamos permanentemente el tiempo con los dirigentes sociales, no es tiempo de movilizar, es tiempo de ser muy cuidadosos", considerando que "la situación del trabajador informal no se ve tan afectada por el cierre nocturno, pero sí por el tema del traslado, del transporte público. Vamos siguiendo la situación y en función de eso vamos a tomar medidas adicionales para acompañar".

Sobre el REPRO, el ministro consideró que "ahora se está acelerando ese pago hasta 18 mil pesos, aunque hoy no es la misma situación que el año pasado. Hemos hecho más simple el acceso, pero esto ha empezado el lunes 26 así que habrá que ver como va evolucionando, pero hay que tener en cuenta que tenemos 10 millones de personas en los comedores, y hay que ver que el que hace changas mantiene algún pequeño nivel de actividad y después va a los comedores

Otro tema serio es el de la falta de conectividad en los barrios carenciados, que obviamente provoca desventajas en el ámbito educativo cuando se dispone la educación virtual, y Arroyo destacó que "estamos tratando con las empresas de comunicación para ver cómo podemos mejorar eso, al menos para que haya un celular en cada familia".

"Urbanizar ahora no es solo abrir calles, sino que haya conectividad de internet y hay 1400 barrios que además de los problemas de agua y otros problemas tienen que tener conectividad y estamos tratando de avanzar en ello", agregó el ministro.

Respecto a las vacunas que se asignaron para el personal de organizaciones sociales, específicamente los comedores, Arroyo destacó que "en la Argentina hay 10 mil comedores en los que trabajan básicamente mujeres, todos los días desde temprano, en su mayoría en iglesias y sociedades de fomento, y también están los movimientos sociales, yo dispuse considerarlos personal esencial, porque cuando esa gente se enferma, si se para el comedor se desestabiliza todo el barrio, y las mujeres de cocina hacen un trabajo esencial, en su mayoría ligadas a las iglesias".

