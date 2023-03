El pianista y director de orquesta argentino Daniel Barenboim canceló el concierto que iba a dar el viernes 10 de marzo en la Ópera de Montecarlo por los efectos de una enfermedad neurológica grave que padece. El propio artista detalló: "A pesar de mis mejores esfuerzos, no he logrado la fortaleza muscular para interpretar programas de recital de piano".

Por su parte, la directora de la ópera, Cecilia Bartoli, detalló que el concierto del viernes había sido planeado como un homenaje por el cumpleaños 80 de Barenboim, celebrado el 15 de noviembre. El violinista Maxim Vengerov lo reemplazará con música de Beethoven, Franck y Chaikovski acompañado del pianista Roustem Saitkoulov.

El músico, además, agradeció la invitación de Bartoli: “He seguido con orgullo la carrera de Cecilia desde los primeros días y me entusiasmó cuando se convirtió en directora de la Ópera de Montecarlo y me invitó a un recital en su primera temporada”.

“Me entristece profundamente cancelar mi próximo recital en Mónaco, pero sigo trabajando y mejorando mi salud, ¡estoy muy decidido a regresar a la Ópera de Montecarlo en la primera ocasión posible, ya sea como pianista o director de orquesta!”, concluyó.

Daniel Barenboim: qué enfermedad aqueja al director argentino

Una enfermedad neurológica

En octubre del 2022, Barenboim contó que padecía una “enfermedad neurológica grave” y a mediados de febrero habló por primera vez del problema de salud que lo obligó a renunciar de la dirección musical de la Ópera de Berlín.

En diálogo con The Associated Press, Barenboim contó que al dejar la Ópera de Berlín el 31 de enero lo “entristeció” despedirse del conjunto al que estuvo vinculado durante más de 30 años, aunque “era necesario”. En la entrevista afirmó: "Es un trabajo de tiempo completo y no lo puedo hacer más, no quiero hacerlo más".

"Sé que esperan que diga que esta enfermedad ha cambiado mi vida. Pero no", enfatizó y sostuvo que "las cosas que eran muy importantes para mí como músico antes, todavía son igual de importantes. Las cosas que no eran importantes siguen sin ser importantes".

“Nunca sentí mi edad. Nunca consideré eso. Que ya no era de 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70″, lanzó. Por último, sobre su enfermedad dijo: "Me han dado un golpe, pero me siento bien y puedo hacer música. Estoy muy feliz haciendo música".

