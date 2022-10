Daniel Barenboim, el reconocido pianista y director de orquesta argentino-israelí, anunció este martes 4 de octubre que padece una "grave enfermedad neurológica" y explicó que por ese motivo se retirará de parte de sus actividades previstas para los próximos meses.

“He vivido toda mi vida a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita”, aseguró Barenboim.

"Con una mezcla de orgullo y tristeza anuncio hoy que me alejo de algunas de mis actividades del espectáculo, especialmente de los compromisos de dirección, durante los próximos meses", dice el comunicado que difundió el músico, de 79 años, en su cuenta de la red social Twitter.

"Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una grave enfermedad neurológica", explicó Barenboim. "Ahora debo concentrarme al máximo en mi bienestar físico", manifestó.

“La música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial de mi vida. He vivido toda mi vida en y a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita", dijo el director de la Ópera Estatal de Berlín.

En una suerte de reflexión sobre su carrera, que comenzó cuando era apenas un niño, dijo: "Si miro hacia atrás y hacia el futuro, no sólo estoy feliz, sino profundamente satisfecho”.

It is with a combination of pride and sadness that I announce today that I am taking a step back from some of my performing activities, especially conducting engagements, for the coming months. pic.twitter.com/1LlqaETNzG