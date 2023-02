El músico argentino-israelí Daniel Barenboim habló por primera vez tras haber sido diagnosticado con una "enfermedad neurológica grave", la cual lo obligó a renunciar de la dirección musical de la Ópera de Berlín. Mientras se prepara para dar un concierto en en el teatro La Scala, de Milán, el director, de 80 años, remarcó que su nuevo diagnóstico no cambiará su vida.

En diálogo con The Associated Press, Barenboim se refirió a su presente. En octubre había comunicado que su salud se había deteriorado a causa de la enfermedad sobre la cual eligió no dar mayores detalles.

Daniel Barenboim tiene una "enfermedad neurológica grave" y suspenderá sus actividades

Al dejar la Ópera de Berlín el 31 de enero dijo que le “entristeció” despedirse del conjunto al que estuvo vinculado durante más de 30 años, aunque “era necesario”. En la entrevista afirmó: "Es un trabajo de tiempo completo y no lo puedo hacer más, no quiero hacerlo más".

"Sé que esperan que diga que esta enfermedad ha cambiado mi vida. Pero no", enfatizó y sostuvo que "las cosas que eran muy importantes para mí como músico antes, todavía son igual de importantes. Las cosas que no eran importantes siguen sin ser importantes".

Sin ánimos de dar mayor información sobre la afección que lo aqueja, solo aludió al impacto de la enfermedad: "No puedo decir que me siento perfectamente, pero me siento suficientemente bien como para dirigir mañana (por el día miércoles), y espero, el jueves y el sábado. Después veremos".

Pese al diagnóstico, Barenboim está decidido a ocupar el lugar del director tanto como sea posible, incluso si lo tiene que hacer estando sentado, tal como lo hizo para un concierto de Año Nuevo en Berlín, y que podría repetir en Milán. “Tendremos un enfoque de día por día”, aclaró.

Por otra parte, tampoco dijo si continuará su labor como pianista, una actividad con la que también se hizo un nombre en el mundo. Barenboim no reveló si toca en privado y solo se ha presentado dos veces en público en el último año.

Barenboim abandona la dirección de orquesta por problemas de salud

Su intención de mantenerse activo se demuestra en la cantidad de proyectos que tiene por delante en la música. Después de su salida de la Opera de Berlín, recibió una invitación del teatro italiano La Scala para dirigir tres conciertos de Mozart, los cuales se realizarán esta semana. El músico argentino trabajó allí como director principal y después director musical durante una década.

Futuro

La enfermedad no detendrá su trabajo por el momento. Continuará con la West-Eastern Divan Orchestra que fundó junto al fallecido académico palestino Edward Said, y está formada por jóvenes músicos de Israel y de países árabes. Planea dirigirla en las ciudades de Salzburgo y Lucerna. Y también dirigirá la Academia de Música Barenboim-Said en Berlín, que fundó en 2017. Ambas organizaciones buscan promover el diálogo entre países históricamente enfrentados.

Barenboim dirigirá dos conciertos con la orquesta de la Ópera Estatal de Berlín durante el mes de febrero y espera presentar hacer más presentaciones. “No necesito anhelarlo. Lo haré”, dijo seguro.

“Nunca sentí mi edad. Nunca consideré eso. Que ya no era de 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70″, lanzó. Por último, sobre su enfermedad dijo: "Me han dado un golpe, pero me siento bien y puedo hacer música. Estoy muy feliz haciendo música".

JP/fl