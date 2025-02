Emily Ceco denunció por violencia de género a su marido, a quien conoció en el reality "Love is Blind"

"Love is Blind Argentina" se convirtió en uno de los programas más comentados del año en redes sociales, pero la historia de Emily Ceco y Santiago Martínez, que nació bajo los reflectores del reality de Netflix, terminó de la peor manera: la joven denunció a su expareja por violencia de género.

Acompañada de su madre y con un ojo morado, Ceco compartió en una entrevista los detalles de los abusos que sufrió durante su convivencia, junto con los mensajes de arrepentimiento y excusas que Martínez le envió tras haber ejercido violencia contra ella.

“Él la golpeaba. Ella logró separarse. Todo venía bien y de repente el INFIERNO. El amor puede ser ciego pero no violento. Viene Emily a contar el infierno que vivió”, reveló la cuenta de X de LAM. Luego la participante de 25 años salió a hablar en el programa "El Ejército de la Mañana" trasmitido por Bondi Live.

El matrimonio entre Emily y Santiago, que fue uno de los más populares del programa, no logró superar el año. Tras varios episodios de peleas, Ceco reveló que su exmarido la golpeó, dejándole un ojo morado. Sin embargo, lo más impactante de su testimonio fue la documentación de los mensajes que Santiago le envió después de agredirla.

En las capturas, se observa cómo él le pedía que justificara ante los invitados la cancelación de su boda y cómo, en su mensaje, intentaba convencerla de que guardaran la situación en privado. Además, le pedía que, en caso de que no volvieran a estar juntos, lo anunciaran juntos de manera "cautelosa", con la posibilidad de que participaran en proyectos laborales como el "Bailando".

"Hoy le escribo a la chica del salón y les estoy diciendo esto a los invitados 'Hola, lamentablemente el salón con el que contábamos y teníamos todo arreglado se le escapó que esa fecha estaba ya reservada con un cumple al mediodía, así que muy a nuestro pesar queríamos contarles que vamos a posponer la boda para más adelante'", decía una de las capturas.

A lo largo de la entrevsita, la joven relató los constantes episodios de violencia psicológica y física a los que fue sometida, mientras su exmarido se excusaba argumentando sus traumas de infancia y asegurando que deseaba cambiar. "Sí te fallé y me equivoqué, como nunca nunca pensé en la vida que me podía suceder, mis traumas de chico y esa infancia de mierda aparecieron, estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo y ganarles a todos los males que quieran que nos separemos".

"Solo puedo hacerlo pero si me acompañas, nuestros hijos te lo van a agradecer, yo les voy a enseñar a tratar a una mujer y que se críen en un ambiente de amor y paz, que nunca sufran lo que sufrí yo y vos tampoco", le decía Martínez a Ceco respecto a los hijos que proyectaban tener juntos en un futuro.

"Soy Santi, el chico del que te enamoraste, el mismo que te dio el primer beso, el que te soñó, el mismo que te preparaba ese desayuno tan básico, el Santi que por vos también iba a la cancha de Boca", insistía el hombre.

"Sufrí mucho, Emi, y no quiero repetir este patrón, no te vayas, te amo", se leía en las capturas de Santiago. A pesar de sus palabras, Ceco dejó claro que ya no podía soportar más maltrato y decidió separarse.

La joven se mostró acompañada de su madre y, aunque se encontraba con anteojos para ocultar las marcas de la agresión, destacó que se encuentra rodeada de su familia y en proceso de sanación.

