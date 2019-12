Luis D'Elía: "Es posible que por temas de salud me den la prisión domiciliaria"

El dirigente social Luis D’Elia, desde la cárcel de Ezeiza, se refirió a su situación judicial y aseguró que confía en recibir la prisión domiciliaria "por motivos de salud".

"Pronto tendremos novedades, es posible que por temas de salud me den la (prisión) domiciliaria", señaló el dirigente social alineado con el kirchnerismo en declaraciones a El Destape Radio, donde consideró también que enfrentó un juicio "totalmente arbitrario".

"Es muy duro, esta es mi segunda navidad en la cárcel. Tengo 62 años, dos bypass, soy diabético e insulinodependiente. nunca atendieron las razones de salud", denunció el dirigente, que se encuentra privado de su libertad hace un año y dos meses.

Respecto de la causa por la que está preso, que se debe a la toma de la comisaría 24 de La Boca en el año 2004, tras el asesinato del dirigente social Martín Cisneros, sostuvo: "Lo que hice lo volvería a hacer, encabezaría la protesta una vez mas si matan a un compañero como pasó con Martin Cisneros".

Al referirse a las modificaciones que considera que deben hacerse en la Justicia en torno a los magistrados, manifestó que el Consejo de la Magistratura debe "ponerse las pilas", e indicó: "Me imputaron por ocho delitos, me bajaron siete y luego me restaron cuatro años de condena. En mi barrio esto se llama tomarme el pelo. Es totalmente arbitrario", expresó.

Para D'Elía, es importante que "el Consejo de la Magistratura se ponga los pantalones y hacer lo que tiene que hacer". Por último, remarcó que "Más de 25 mapuches están presos" y concluyó: "Mientras haya presos políticos, todo será un escándalo".

Amado Boudou: "Estoy preso por todo lo bueno que pude hacer en el gobierno"

Esta mañana el que también había cuestionado su situación judicial había sido el ex vicepresidente Amado Boudou, indicando desde el Penal de Ezeiza que "estoy convencido de que estoy preso por todo lo bueno que pude hacer en el gobierno" de Cristina Fernández de Kirchner.

"En el juicio de Ciccone los tiempos los marcó el cronograma electoral", le dijo Boudou a El Destape Radio, y agregó que "no hay una sola prueba y la sentencia estaba escrita antes del juicio. A Bertucci, que era el presidente del tribunal, le pagaron mi sentencia con un ascenso a la Cámara Federal".

"Se que todos están esperando cuestiones económicas, pero también son importantes los temas judiciales", agregó, y con respecto a la flamante administración de Alberto Fernández consideró que "lo importante es el rumbo. Más allá de desmenuzar, lo importante es el sentido. Hemos vivido los cuatro años del gobierno más corrupto de la historia argentina, sacando las cuestiones de los genocidios. Ni Arcor pudo ganar plata en Argentina. Esto no pasó de casualidad, lo hizo la economía de Macri", sumó.

