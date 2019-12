Amado Boudou: "Estoy preso por todo lo bueno que pude hacer en el gobierno"

El ex vicepresidente Amado Boudou volvió a hablar este miércoles 25 de diciembre de su situación judicial y, desde el Penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido, aseguró que está en prisión "por todo lo bueno que pude hacer en el Gobierno" de Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo estoy convencido de que estoy preso por todo lo bueno que pude hacer en el Gobierno", manifestó en declaraciones a El Destape Radio. El exvice remarcó además que "en el juicio de Ciccone los tiempos los marcó el cronograma electoral". Y agregó: "No hay una sola prueba, la sentencia estaba escrita antes del juicio. A Bertucci, que era el presidente del tribunal, le pagaron mi sentencia con un ascenso a la Cámara Federal".

"Se que todos están esperando cuestiones económicas, pero también son importantes los temas judiciales", aseguró con respecto a la flamante administración de Alberto Fernández. "Lo importante es el rumbo. Más allá de desmenuzar, lo importante es el sentido. Hemos vivido los cuatro años del gobierno más corrupto de la historia argentina, sacando las cuestiones de los genocidios. Ni Arcor pudo ganar plata en Argentina. Esto no pasó de casualidad, lo hizo la economía de Macri", agregó.

El economista se refirió también a la posibilidad de que sea excarcelado y afirmó: "A mi autobiografía le pondría como título 'Todavía no terminó'. Al capítulo de mi detención: 'Fuerte y en paz’". Por último, hizo referencia a la actual vicepresidenta y exmandataria, Cristina Kirchner y afirmó que su declaración en Comodoro Py "fue extraordinaria": "Lo tengo acá en un CD, me lo trajeron porque yo quería verlo y tener cada pedacito en mi cabeza", dijo.

Boudou espera la definición de la Corte Suprema para salir libre

Boudou fue detenido por última vez el 18 de febrero pasado, cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde llegó luego de que se conociera el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que decidió revocar la excarcelación que le había permitido salir de prisión el 11 de diciembre de 2018. La decisión de los camaristas –Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemigniani– fue en respuesta a pedidos de las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, entonces dependientes del macrismo. Para la fiscalía de juicio, Boudou podía esperar en libertad el fallo sobre la revisión de su condena.

El 7 de agosto de 2018, el economista fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y diez meses de prisión por considerarlo culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Al ex vicepresidente y a su amigo José María Núñez Carmona se ordenó detenerlos en ese mismo momento. Se trató de una decisión sorpresiva, que fue revertida cuatro meses después, luego de que el tribunal oral cambiara de composición, tras la salida de uno de sus miembros. Sin embargo, en febrero llegó el revés por parte de Casación, que recién cinco meses más tarde confirmaría la condena, que aún no está firme.

Confirman la condena de Amado Boudou en el caso Ciccone

Luego de que el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex secretario en esa cartera, Roberto Baratta, fueron beneficiados semanas atrás por el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó su excarcelación en la causa Cuadernos de las Coimas, Boudou también se ilusiona con recuperar la libertad. Días atrás, su abogado, Alejandro Rúa, pidió que su defendido tenga el mismo beneficio. "Falta liberar a Amado Boudou", lanzó el letrado en una entrevista brindada a la radio AM 750, donde analizó que "menos mal que las condenas no fueron a muerte", al considerar que "es absurdo que se empiecen a ejecutar, si todavía quedan instancias de revisión y no hay sentencia firme".

NA/AB/HB