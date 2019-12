Alberto defendió la ley de emergencia: "No es un ajuste, fuimos escuchando y corrigiendo"

El presidente Alberto Fernández pidió hoy a los argentinos hacer "algo épico entre todos", como "terminar con el hambre", y afirmó que en Navidad brindará porque "todos estemos mejor en Argentina".

"Por sobre todas las cosas una vez hagamos algo épico todos los argentinos: terminar con el hambre. Es mucho más fácil pensar en el futuro sabiendo que nadie tiene hambre. Hoy voy a brindar por eso, estoy seguro de que muchos argentinos piensan lo mismo que yo", enfatizó Fernández.

En declaraciones a Radio AM 750, el jefe de Estado consideró que si los más necesitados "dejan de estar mal todos vamos a estar mejor" porque "nadie puede estar bien si otros la están pasando mal", y manifestó: "Voy a brindar por ellos y porque todos estemos mejor en Argentina. Que empecemos a ser una Argentina más justa".

"Estos días me vienen diciendo que todas las medidas que tomo son para la gente pobre y me preguntan por la clase media. Todos tenemos que ayudar a los más pobres, a los más postergados para que estén un poquito mejor", sentenció.

Por otro lado, Fernández sostuvo que "la ley de emergencia hace que los que más tienen aporten más", por lo que subrayó que "no es una ley de ajuste".

La queja de Alberto Fernández con los columnistas que hablaron del congelamiento de las jubilaciones

"Me molesta que hayan dicho que sacamos esto como un trámite de escribanía. La versión original es bastante distinta de la final. Fuimos escuchando y corrigiendo", destacó el jefe de Estado. Y subrayó que no se congelarán las jubilaciones: "Pensemos también cómo nos van generando ideas que no son ciertas y hacen un enorme daño. No es honesto".

Según su epxlicación, la ley dispone que "los que tienen privilegios, como el que distribuye luz y gas", no apliquen aumentos hasta el mitad del año próximo, mientras enfatizó que no es de "ajuste". "Pide a los que más tienen en bienes personales que aporten más. A los que mas producen y exportan, un aporte mayor. Y todo eso para quienes menos tienen", evaluó.

De ese modo, insistió respecto de las jubilaciones: "Acabamos de dar un aumento en diciembre, dimos un adicional de diez mil pesos entre diciembre y enero, y en marzo habrá un nuevo incremento".

Además, resaltó la puesta en marcha de las tarjetas alimentarias y aseguró que "en Concordia, el primer lugar que las recibió, era una fiesta". "Unos 35 millones de pesos se volcaron en consumo y ese consumo es para todos", afirmó y puntualizó que "el dueño del mercadito en el que se compró con la tarjeta" también es beneficiado dado que ahora cuenta con un ingreso "para mejorar sus condiciones de vida, gastar en otra cosa que antes no podía hacerlo porque ese dinero no entraba".

Por otro lado, señaló que en las fiestas de fin de año brindará por una Argentina en la que "los empresarios inviertan y ganan y los especuladores vayan perdiendo espacio".

Chile se quejó oficialmente ante Alberto Fernández por comparar a Piñera con Maduro

A su vez, afirmó que tiene "en claro que Chile y Venezuela no son lo mismo", al referirse a los conflictos internos de ambos países, y aclaró que pese a sus "diferencias ideológicas", con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tiene "muy buen trato".

"Mi comentario de ningún modo fue una intromisión a los asuntos de Chile. Hice un reclamo a un periodista de que mida todo con la misma vara. Amo Chile, tengo muchos amigos chilenos. A pesar de mis diferencias ideológicas, tengo muy buen trato con el presidente Piñera", manifestó.

De esta forma, el mandatario se refirió a la queja que le expresó el Gobierno chileno por sus declaraciones del domingo pasado en las que había planteado que él recibió en 2013 a las organizaciones de derechos humanos venezolanas cuando Nicolás Maduro, después de una manifestación apresó 800 personas, pero "Piñera metió presas a 2.500 personas y nadie dijo nada".

El jefe de Estado consideró que "están todos preocupados por lo que pasa en Venezuela y en Bolivia hubo violaciones a los derechos humanos".

"Tengo en claro que no es lo mismo Chile que Venezuela. De lo que está pasando en Bolivia nadie dice nada. Están todos preocupados por lo que pasa en Venezuela y en Bolivia hubo un Golpe de Estado y los medios no dicen nada", sentenció.

J.D. / C.P.