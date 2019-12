Alberto Fernández: "Si Cristina no hubiera cambiado, yo no sería Presidente"

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que la vicepresidenta Cristina Kirchner "cambió", ya que de lo contrario "no sería Presidente", y resaltó que ambos son "amigos". "Ella cambió, claro que cambió. Si no hubiera cambiado yo no sería Presidente", enfatizó Fernández al ser consultado sobre si la ex mandataria "cambió" sus formas de relacionarse con los dirigentes del espacio político.

Al ser entrevistado por Luis Majul en América TV, el jefe de Estado manifestó: "Cristina y yo somos amigos, éramos amigos. Nos peleamos 10 años, como muchos en Argentina". "Siempre planteé ese ejemplo para decir 'pongamos fin a la grieta'. Cuando veo que hay amigos que no se hablan les digo: terminen con esa sonsera", expresó el mandatario.

Sobre el final de la entrevista, la entrevista se tornó más personal, y Fernández se refirió a cómo son sus primeros días en la Quinta Presidencial de Olivos. Dijo que normalmente se acuesta cerca de la una de la madrugada y se levanta a las siete de la mañana. No lleva adelante ninguna dieta ni hace terapia. "Pero debo hacerla", resaltó. Y agregó: "Ahora empecé a hacer ejercicio en la Quinta".

Por último, se refirió al vínculo con su hijo, Estanislao: "Mi vínculo con él es muy bueno. Lo cuido mucho, él también tiene que saber cuidarse", dijo.

Dirigiéndose a los ciudadanos, les pidió que "estén tranquilos" porque "hemos parado el colectivo directo al precipicio". Además, reclamó el cierre de la división por motivos ideológicos: "Hagamos una sociedad justa. Terminemos las diferencias entre nosotros", dijo.

D.S.