Luis D'Elia: "No tengo bronca contra Macri, la cárcel te hace reflexionar mucho"

El dirigente político y piquetero Luis D’Elía brindó una entrevista desde el pabellón B del penal de Ezeiza, donde se encuentra privado de su libertad desde el 25 de febrero de 2019.

En diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, D’Elía opinó sobre la candidatura de Alberto Fernández y, en un tono inusualmente conciliador, pidió dialogar para “construir un país entre todos” y aseguró que no tiene rencor con Mauricio Macri por estar en la cárcel.

Respecto al precandidato que encabeza la fórmula Fernández-Fernández, el dirigente social contó cómo decidió volver a reunirse con él, después de un largo tiempo en el que estuvieron enemistados. “El año pasado estuve preso un tiempo y cuando salí dije ‘voy a encontrarme con el tipo que peor me llevé en el mundo’ y me junté con Alberto Fernández. Fui a hablar cinco minutos y me quedé cinco horas. Después nos reunimos en varias oportunidades”, relató.

“Es un tipo cálido, de buena persona, abierto y dispuesto a hablar con los distintos a él y con el poder. Sé que tiene buena relación con los ruralistas, con los banqueros, con el Grupo Clarín. Hoy es la esperanza de millones de Argentinos. Y el país tiene que salir entre todos”, agregó D’Elía.

Sobre cómo reestableció el vínculo con el ex jefe de Gabinete, dijo que “sentía que no podía ser que las cosas en el movimiento nacional, popular y comunitario transcurrieran sin diálogo entre quienes están a veces en veredas antagónicas”. En términos de decisiones políticas, opinó que el binomio Fernández-Fernández fue una salida “muy inteligente y muy generosa” de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Ella sabe que los tiempos que vienen son de unión, de resolver problemas, de un endeudamiento espantoso. Alberto es un tipo de mucho oficio, que sabe. Puede ser un gran aporte en un momento muy particular en el que hay que cerrar heridas, sin claudicar en una sociedad más justa e igualitaria”, dijo.

En la entrevista, además, el dirigente de MILES dejó en claro que no siente bronca ni venganza por estar privado de su libertad. “Yo estoy en la cárcel porque hay un cable, el 1222 de WikiLeaks, en que la embajada de Estados Unidos le pide a Macri mi detención. No tengo bronca contra Macri, ni la salida es la venganza, ni los odios. La cárcel te hace pensar y reflexionar mucho, sobre los propios errores, porque en este país los pobres la única salida que teníamos era confrontar”, expresó.

Asimismo, agregó que no quiere que haya “guerra ni violencia” entre los argentinos, para lo que consideró que hay que cambiar determinadas cosas.

“Muchas veces los odios se generan no por las cosas que se hacen sino por las formas en que se hacen. La manera de hacer las cosas la tenemos que cambiar. Hay que dejar el odio de la escena argentina y tenemos que aprender a dialogar, yo el primero”, consideró en tono de autocrítica.

Por último, sobre las próximas elecciones, dijo que la campaña no debe “desencontrarnos” sino apuntar a “construír un país para todos". “Tenemos que hacer una elección con propuestas, poner nuestros mejores hombres y mujeres, construir un país para todos, donde entren todos y donde para un argentino no haya nada mejor que otro argentino”.

