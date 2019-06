Demoras y cancelaciones en Aeroparque: 35 vuelos afectados por medidas de fuerza

Al menos 35 vuelos se encuentran afectados en Aeroparque por una medida de fuerza que encabezan despachantes operativos por una disposición de Aerolíneas y Austral que pondría en peligro los puestos de trabajo. Las asambleas se comenzaron a desarrollar desde la mañana de este lunes 3 de junio y afecta a trayectos de diferentes provincias del país.

El conflicto se inició por un cambio en el manual de procedimiento de los vuelos que, según la empresa, invita a la digitalización del servicio, aunque desde la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) denuncian que buscan "eliminar los puestos de trabajo para ahorrar".

De los 35 vuelos demorados los destinos afectados fueron hacia Iguazú, Jujuy, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Neuquén y Santa Fe, entre otros. La medida fue sorpresiva para la empresa ya que el pasado viernes 24 de mayo ambas partes firmaran un acuerdo paritario en el que se contemplaba una paz social de un período de 90 días. Sin embargo, en su cuenta de Twitter APTA había adelantado que "bajo ninguna circunstancia se realizará en el territorio de la República Argentina la metodología del despacho centralizado".

El secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, Ricardo Cirielli, habló con el Destape Radio y denunció: “Aerolíneas y Austral modificaron un manual de procedimiento por la que van a desaparecer los despachantes operativos, un montón de puestos de trabajo”.

Según detalló el gremialista, los despachantes operativos se encargan de hacer el “balanceo de peso de valijas, combustibles y alternativas de rutas” en caso de problemas climáticos. “El avión sin ellos no puede salir, ahora el ANAC habilita a las empresas a reemplazarlos por gente sin habilitación”.

El Gobierno, Mauricio Macri, siempre quiso que Aerolíneas Argentinas desaparezca. Fue por eso que dejaron ingresar a las low cost, denunció Cirielli.

Además, Cirielli recordó que "esto es como el caso de Chapecoense. Se estrelló porque no calcularon el combustible. El despachante operativo es el que hace ese trabajo. Quieren bajar la seguridad aérea para ahorrar salarios. Hablamos con la empresa pero no quieren modificar nada. Sin los despachantes operativos el avión no puede salir. Pero Aerolíneas junto con el Gobierno dispusieron que no sean necesarios", insistió el gremialista.

