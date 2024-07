Detuvieron a dos líderes de la barra de Newell's por amenazas a Di María

En un operativo conjunto en la zona oeste de Rosario, Santa Fe, la Policía logró detener a los dos líderes de la facción disidente de la barra de Newell's que habían amenazado al futbolista Ángel Di María. Las acciones de las fuerzas de seguridad incluyeron allanamientos en siete domicilios diferentes, donde se confiscaron vehículos, ocho teléfonos móviles, vestimenta y 18,5 millones de pesos.

Las investigaciones comenzaron luego de que Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, confirmara que el Fideo no volvería al equipo por la seguridad de él y su familia.

Fue el fiscal Pablo Socca, a cargo de la investigación, quien ordenó los allanamientos en múltiples propiedades situadas en Rosario y Piñero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Arrestaron a Alejandro "Rengo" Ficadenti y Sergio "Bebe" Di Vanni cuando ambos se disponían a subir a un automóvil en Seguí al 5300. La operación fue ejecutada por agentes de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, con el respaldo de la Tropa de Operaciones Especiales.

Esta captura forma parte de una investigación más amplia que busca desmantelar los grupos criminales asociados con las barras bravas en Argentina.

Di María: la última función del Ángel



Detuvieron, también, a Marcelo "Coto" Rubattino, miembro de la barra rojinegra, y se le confiscaron 2,5 millones de pesos adicionales y tres teléfonos móviles.

En el curso de la investigación, se imputó a Pablo Ezequiel Acotto y Sara Belén Gutiérrez, quienes el 3 de abril habrían dejado una nota intimidatoria en la puerta del country Funes Hills Miraflores y realizado disparos al aire.

Según revelaciones en la audiencia, ambos recibieron cuatro millones de pesos por estos actos, presuntamente siguiendo órdenes de "Rengo" y "Bebe".

Balazos y un mensaje: así fue la amenaza a Di María en Rosario

El pasado 25 de marzo, la Policía de Santa Fe y la Justicia provincial inició una investigación por un trozo de nylon negro arrojado desde un auto a la madrugada, frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, donde suele hospedarse Di María cada vez que visita al país.

Además, los encargados de la Seguridad indicaron que se escucharon cuatro balazos cuando el vehículo se alejaba del lugar a gran velocidad. "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", decía el texto dirigido directamente hacia el padre del Fideo.

Los acusados de llevar adelante las intimidaciones son Pablo Ezequiel Acotto, de 35 años y Sara Belén Gutiérrez, de 23. Pocos días después, gracias a las escuchas, los acusados reconocieron haber recibido "cuatro palos" para llevar adelante la amenaza.

A finales de mayo, el jugador argentino volvió a recibir mensajes intimidatorios, uno de los cuales fue arrojado por dos desconocidos en una estación de servicio que atacaron previamente a tiros. En tanto, un mural con el rostro del jugador que está pintado en la fachada del club El Torito, fue vandalizado con una pintada que decía “Todavía vas a volver??”. Fue asociado a la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores tras perder 2-1 contra Peñarol, de Uruguay.

rb /ds