Polémica en redes por los dichos de Raúl Kollmann sobre el crimen de los rugbiers: "No merecen perpetua"

Tras el homicidio en Villa Gesell de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche, el periodista de C5N Raúl Kollmann se refirió a la posibilidad de que los diez jóvenes imputados reciban una pena de prisión perpetua y consideró que "merecen pena de cárcel pero no perpetua".

“A mi me hace mucho ruido que manden a alguien preso 35 años por lo que pasó aquí”, comenzó el periodista durante la emisión del programa Argentina en vivo. Al respecto, advirtió: “Voy a decir barbaridades de una persona que no es abogado, que soy yo: me parece razonable cinco años, o cosa del estilo”.

El debate se dio cuando discutían sobre la hipótesis del fiscal general del caso, Diego Escoda, quien consideró que los diez rugbiers detenidos por el homicidio de Fernando “tuvieron la intención de matarlo” y aseguró que aguardan para la semana próxima el resultado de un peritaje que comparará las marcas que quedaron en el cuerpo de la víctima con las zapatillas secuestradas en la causa.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Villa Gesell, Verónica Zamboni, imputó el martes 21 de enero a Máximo Thomsen, de 20 años, hijo de la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate, Rosalía Zárate, y Ciro Pertossi, de 19 como "coautores" del homicidio. Enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua, dado que el delito cometido fue calificado como agravado por el "concurso premeditado de dos o más personas".

Kollmann planteó que “le hace ruido la histeria” de quienes piden que les den la pena máxima de prisión a los sospechosos del hecho y cuestionó “la intención de matar” de los jóvenes. “No tengo dudas de que acá hay un hecho gravísimo, desde ya. Me causan muy poca o ninguna simpatía estos muchachos. Pero me hace ruido la histeria de ‘hay que condenarlos a 300, 800 años’. A mi me hace ruido”, insistió.

Respecto a los otros ocho rugbiers, que fueron imputados como “partícipes necesarios” del homicidio, Kollmann sostuvo: “Tampoco me parece que los otros ocho tengan la misma pena, no me parece de ninguna manera”, dijo. Las declaraciones del periodista del diario Página/12 generaron una repercusión inmediata en redes sociales, y muchos repudiaron que se refiera a lo sucedido como “lo que pasó aquí” sin mencionar que se trató de un crimen.

Poco después, aclaró en Twitter su postura al respecto y expresó: “Sandra Pitta dice q me enteré q los padres de los rugbiers son kirchneristas y q los defiendo. Mirá si voy a defender a esos patoteros del orto Solo digo q merecen penas de carcel pero no perpetua Para mi no es igual a matar de 5 balazos”, expresó.

Momentos antes, la científica del Conicet había publicado en su cuenta de Twitter que los “periodistas obedientes” del kirchnerismo defendían a los rugbiers porque sus padres “tienen simpatías kirchneristas”: “Ahora que se supo que los padres de los rugbiers tienen simpatías kirchneristas mandaron a la tropa de periodistas obedientes como Kollman a defenderlos?”, cuestionó. Y agregó: “Hablame de doble o triple vara”.

