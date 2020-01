Quiénes son los rugbiers hijos del poder, imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa

El asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue atacado el sábado pasado a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, sigue generando conmoción a medida que se conocen más detalles. En los días posteriores al hecho, se pudo saber que los señalados por el crimen son oriundos de la ciudad bonaerense de Zárate y la mayoría pertenece al equipo de rugby del Club Náutico Arsenal de Zárate. En las últimas horas trascendió, además, que tres de ellos son de familias de poder adquisitivo alto, con cargos en el Estado y en una renombrada empresa del sector privado. Se trata de Máximo Thomsen y los hermanos Pertossi, quienes junto al resto de los jóvenes fueron imputados por el homicidio.

Thomsen es hijo de la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate, la arquitecta Rosalía Zárate. Aunque hasta el momento los padres del joven no hicieron declaraciones públicas, la que sí habló fue su tía, Hebe. "Tienen que aflojar porque la familia está sufriendo", dijo la mujer durante una entrevista este miércoles en Canal Trece, en relación a la prensa. "Él tomaba. Hacen la previa, como la mayoría. Eso es lo que mata. A mí me dolió muchísimo. Eso no se hace", definió, y agregó: "Yo sé que él es culpable. Bueno, habrá que ver qué pasa, pero a nosotros nos mató para toda la vida”.

Habló una de las últimas personas que vio con vida a Fernando Báez Sosa: "Lo agarraron entre todos"

Mientras se encuentra detenido, el joven también hizo un posteo en redes sociales a modo de defensa: "Solo los que estuvimos ahí sabemos realmente lo que sucedió. Ya va a salir todo a la luz", publicó. Este miércoles se supo, además, que la Comisión Directiva del Club Atlético San Isidro suspendió a Thomsen por estar "involucrado en los hechos acaecidos en la ciudad de Villa Gesell y que son de dominio público, en conformidad con lo normado por el artículo 27 de nuestro estatuto social", según señala el comunicado del club.

En tanto, los hermanos Pertossi, Ciro, de 19 años y también acusado de ser coautor del homicidio, y Luciano, de 18, son hijos del supervisor de producción de la transnacional automotriz Toyota, llamado Mauro Pertossi. También está detenido su primo, Lucas Fidel Pertossi, de 20 años, quien en sus redes cuenta con posteos sobre el consumo de drogas y la caza de animales. “Fua no falta nada para irnos a gesel (sic) con los pibes, a romper lo que nos faltó el año pasado”, escribió Lucas el 4 de enero pasado.

Crimen de Fernando Báez Sosa: cronología del caso que sacudió a Villa Gesell

Los Pertossi también fueron suspendidos por el club Náutico Arsenal Zárate el martes. Según cuentan vecinos de esa ciudad, estos chicos son conocidos en la zona porque suelen protagonizar peleas y ataques. “No es la primera vez que llega a nuestro conocimiento, no al club en sí, sino en la sociedad de Zárate, de golpizas entre jóvenes. Algunos de los protagonistas son los que están detenidos”, aseveró en este sentido el apoderado legal del club, Marcelo Urra.

Los otros detenidos son Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Enzo Tomás Comelli (19) y Blas Cinalli (18). Los diez sospechosos permanecen alojados en dependencias policiales, aunque la Justicia de Garantías ya solicitó su traslado a una unidad carcelaria, detallaron las fuentes. Cinco de ellos están alojados en la Comisaría 2da de Villa Gesell, otros cinco en la Comisaría 1ra de Pinamar.

AB CP