Apoderado del club de rugby de Zárate: "Era habitual que golpearan a uno entre varios"

La brutal golpiza que le ocasionó la muerte a Fernando Báez Sosa de 19 años a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell, derivó en la detención de 11 rugbiers por el hecho, que jugaban en el Club Náutico Arsenal Zárate. El apoderado de la institución, Marcelo Urra, aseguró hoy que, para los jugadores, “era una práctica habitual golpear a una sola persona entre varios".

"Tenemos conocimiento, porque en Zárate las cosas se saben, de que parte del grupo detenido había tenido problemas en salidas nocturnas, donde era una práctica habitual golpear a una sola persona entre varios", dijo Urra en diálogo con el canal de noticias TN.

Asimismo, aclaró que "no es la primera vez que llega a nuestro conocimiento no al club sino en la sociedad, que hay una golpiza a un menor o una persona por parte de cuatro o cinco personas que lo atacan”. Y agregó: “da la casualidad o no, que algunos son los que están detenidos".

Durante la entrevista, el apoderado del club Náutico Arsenal Zárate confirmó las suspensiones de cuatro de los 11 rugbiers detenidos, que hasta hoy eran socios activos de la institución: Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Alejo Milanesi y Blas Cinalli. Pese a que Urra señaló que la decisión de suspender a los jóvenes se dio porque “están involucrados en un hecho que afecta y mucho la imagen de lo que pregona el club", dejó en claro que estaban al tanto que tenían conductas violentas en grupo de manera habitual.

El caso. El ataque a Fernando Báez Sosa se originó en el interior del boliche Le Brique, en Villa Gesell, ubicado en la Avenida 3 y Calle 102, pero los jóvenes fueron expulsados del lugar por personal de seguridad. En la salida, el grupo encontró al joven de 19 años, que estaba solo y fue entonces cuando entre varios de los jóvenes comenzaron a golpear a Báez Sosa, propinándole patadas cuando ya se hallaba en el piso.

Tras la brutal golpiza, una chica de 17 años llamada Virginia intentó practicarle al adolescente Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). "Cuando los agresores se van, él estaba inconsciente y nadie se animaba a acercarse, y con otro chico y un policía nos intercambiamos durante media hora para hacerle RCP hasta que llegó la ambulancia", señaló en declaraciones a la agencia Télam. Si bien detalló que el joven tenía pulso mientras lo asistían, dijo que se encontraba inconsciente.

Los acusados por el crimen son Matías Franco Benicelli (20), Ayrto Michael Villaz (20), Macimo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomas Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19) y Blas Sinalli (18). El otro acusado, Pablo Ventura, de 21 años, fue indagado el lunes 21 de enero.

Se cree que el joven se habría escapado de Villa Gesell tras el ataque a Fernando y huido hacia Zárate, donde fue detenido. Sin embargo, su familia asegura que esa noche no se encontraba en la costa y mostró videos en los que se lo ve al joven en su ciudad.

En tanto, diez de los detenidos se negaron a declarar al ser llamados a indagatoria por el fiscal del caso, Walter Mércuri. El fiscal reveló que hay entre tres o cuatro jóvenes que fueron identificados como los que golpearon en la cabeza a la víctima, los cuales podrían exponerse a una pena de prisión perpetua.

En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires se realizó el lunes el velorio de la víctima de 19 años en una cochería ubicada en Avenida La Plata al 924. Los padres del muchacho asesinado volvieron a reclamar justicia por el crimen: "Tienen que pagar lo que le hicieron. Él no se merecía esto. Les digo a las madres abracen a sus hijos, porque uno no sabe… Mi hijo era feliz y se fue. Que se haga Justicia", manifestó a los medios Graciela, madre de Fernando.

