Una joven de 17 años que trabaja en un kiosco de Villa Gesell frente al boliche Le Brique le vendió un helado a Fernando Báez Sosa el sábado antes del ataque. La chica dio detalles de cómo se desencadenó la brutal golpiza que terminó con el asesinato del joven de parte de un grupo de rugbiers. "Fernando estaba comiendo un helado, salieron un montón de chicos corriendo y lo agarraron entre todos", detalló Fiamma en declaraciones al canal Crónica TV.

La kiosquera apuntó contra la seguridad privada del boliche Le Brique porque "estaban mirando y no hacían nada" y contó que su novio, con quien se encontraba esa noche, se acercó para ver qué estaba pasando y fue amenazado por los rugbiers. "Nadie se metió en la pelea, estaban todos grabando y se escuchaban muchos gritos. En un momento dijeron 'matalo, vos podés'", dijo en relación a los rugbiers que acabaron con la vida del joven. La joven también cuestionó la demora de la ambulancia, que "tardó más de media hora en llegar".

"Desde la puerta vi que le estaban pegando entre todos, cuatro o cinco eran seguro. No reconocería a ninguno de los que le pegaron", remarcó en una entrevista ante los medios, y agregó: "Cuando terminó todo, salí. Nunca pasan cosas así de graves, siempre hay policías acá. No sé si habrá pasado otra cosa ese día, pero los policías no estaban". Por último, concluyó: "Un amigo de Fernando también estaba tirado en el piso y se pudo ir. Fernando estaba vivo, porque la chica que le hizo RCP dijo que tenía pulso, pero inconsciente. No se movía. No se defendía porque no podía. Me hubiera gustado poder haber hecho algo".

Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, dos de los 11 rugbiers que habían sido detenidos por el crimen, fueron imputados este martes 21 de enero como coautores del homicidio del joven, mientras que otros ocho sospechosos fueron imputados por haber participado del hecho, y el último detenido fue liberado. Así lo determinó Verónica Zamboni, titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell, según informaron a Télam fuentes judiciales. Zamboni acusó a Thomsen (20) y Pertossi (19) de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", delito que prevé la pena de prisión perpetua; mientras que a los otros imputados los consideró "partícipes necesarios".

Crimen de Fernando Báez Sosa: cronología del caso que sacudió a Villa Gesell

De los once jóvenes que eran sospechosos, diez de ellos eran rugbiers del club Náutico Arsenal Zárate, y permanecen alojados en dependencias policiales, aunque la Justicia de Garantías ya solicitó su traslado a una unidad carcelaria, detallaron las fuentes. Cinco de ellos están alojados en la Comisaría 2da de Villa Gesell, otros cinco en la Comisaría 1ra de Pinamar. En tanto, Pablo Ventura, el detenido número once, fue liberado este martes alrededor de las 22 horas después que no se hallaran pruebas de que participara en el homicidio. El joven, de 21 años, salió de su detención profundamente shockeado y su padre explicó que, instantes antes, se había "descompuesto" por la emoción.

AB/FF