Maradona lo hizo: Meryl Streep es tendencia en Twitter por memes que la comparan con él

En medio del dolor y del duelo no sólo argentino sino también mundial por la muerte de Diego Armando Maradona, este viernes al mediodía se registró un momento de humor en las redes sociales por una insólita comparación del astro del fútbol con la actriz Meryl Streep.

Todo comenzó con un tuit que se preguntaba qué personalidades femeninas podrían generan lo que generó El Diego en las últimas horas. Y una de las respuestas planteaba que sólo la muerte de la famosa actriz de Hollywood se compararía, lo que generó una ola de memes que hicieron tendencia a Streep.

El planteo original nació a raíz de algunos sectores minoritarios que cuestionaron la despedida a Maradona por algunas de las contradicciones de su vida personal y afectiva. A pesar de que generó un debate dentro del colectivo feminista, fue en su mayoría el apoyo al "dolor popular".

A continuación, los mejores memes en Twitter:

Año 98, me tomo un taxi para ir al aeropuerto en India, el tachero quiere saber a qué país me dirijo, le digo EEUU... No entiende y le digo Meryl streep. Automáticamente frena y me da un abrazo. Por supuesto cuando llegamos no me cobra el viaje. Cosas que Meryl genera.