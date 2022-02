Disaster Chefs, la nueva creación de Ibai Llanos, fue visto por casi medio millón de espectadores en su estreno

“¿Os ha molado Disaster Chefs? Yo me lo he pasado increíble pero no tengo ni idea de cómo se habrá visto por Twitch. Este grupo de personas pa hacer cosas es la puta hostia”, publicó el streamer Ibai Llanos en su cuenta personal de la red social Twitter. En total, serán 4 episodios con 6 parejas de streamers en cada programa compitiendo por ver quién cocina mejor y tan solo un ganador. Los tres jueces Alex Puig, Marifé, quien es la jefa de la gaming house de Koi, y Pino Prestanizzi serán los encargados de ponerle puntaje a las elaboraciones de los participantes.

La locutora Masi, quien además es cantante y actriz, fue la encargada de conducir el programa y de explicar las distintas tareas a realizar a los diferentes streamers. Ibai, antes del comienzo, aseguró estar preparado para el desafío y afirmó: “Creo que muchas veces parecer débil te hace fuerte”. El creador de contenido intentó en la previa del evento realizar una pizza junto a Barbe y fallaron en la preparación. “Intenté hacer una pizza y me salió un durum. Quién cojones te conoce Chicote esto es cocina del siglo 22”, escribió el influencer junto a un video.

Este nuevo concurso al estilo Master Chef es un formato que hasta el momento nunca se había visto en la plataforma de Twitch. Las parejas formadas por Ibai y Barbe, IlloJuan y ElBokerón, Pandarina y Rioboo, Mayichi y Elisa, Carola y Cristinini, Knekro y Xocas, tuvieron por delante un primer reto, donde la papa era el principal protagonista de la comida a realizar. IlloJuan y ElBokeron ganaron con la ayuda de Cristinini. Su menú consistió en una ensalada de tomate aliñado, de segundo plato un salmón a la plancha con verduras y de postre plátano con chocolate.

Disaster Chefs se llevará a cabo en cuatro programas que se emitirán todos los martes a partir de las 20 (hora de España), y de ahí saldrá un ganador que se clasificará directamente para la final del evento. La misma contará en total con cuatro ganadores y una pareja elegida por el público, las cuales podrán optar por un premio económico que, hasta el momento, no está definido. En los próximos programas participarán otras parejas, lo que significa que en total serán 24 las que se presenten a este nuevo proyecto de Ibai Llanos.

No hace falta que veas todo el día Twitch para enterarte de las noticias. Seguí a PEEK Latam.