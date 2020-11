Donald Trump anuncia "gran conferencia de prensa" de sus abogados en Filadelfia

"Gran conferencia de prensa hoy en Filadelfia en Four Seasons Total Landscaping", tuiteó este sábado 7 de noviembre el presidente Donald Trump, anticipando la nueva movida de su lucha legal por torcer los resultados electorales que lo muestran a punto de ser derrotado por el candidato demócrata Joe Biden, al que solo le faltan 6 delegados al Colegio Electoral para convertirse en el nuevo mandatario de los Estados Unidos. Biden insistió a última hora del viernes en que "los números dicen la verdad y estamos derrotando a Donald Trump".

En la cita a la prensa oficializada este sábado por Trump en sus redes sociales, se anticipa que los abogados del presidente darán cuenta de las demandas presentadas hasta el momento y el curso de acción del líder republicano en las próximas horas, mientras avanza el conteo en Pensilvania y Nevada, que si quedan en manos de Biden sellarán la derrota oficialista.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am!