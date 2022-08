"Mi hermano está muriendo y no puedo llegar al hospital", el drama de Aldana por la marcha de la CGT

El enojo de muchos porteños por los cortes debido a la marcha de la CGT quedó visualizada en Aldana Rivero que estaba desesperada por intentar llegar al Hospital Argerich donde estaba internado su hermano.

La mujer bajó de su edificio al ver el móvil de TN donde relató su dramática situación mientras sostenía de la mano a su hija pequeña. "Vivo en la esquina. Tengo a mi hermano internado. Es un chico con discapacidad, hace 12 años que está trasplantado y su situación está complicada. Yo salí porque tengo que firmar una autorización que los médicos me están pidiendo, porque no se deja atender porque está cansado. Si yo no firmo no se le puede poner la vía central".

"Mi hermano está muriendo y todos los sindicalistas están comiendo bife de chorizo"

Es que la marcha de la central obrera contra la inflación en Congreso y Plaza de Mayo hacía imposible el tránsito normal en el centro porteño, por lo que Aldana relató furiosa: "Tengo que ir a La Boca y mirando la televisión me di cuenta que es imposible. Yo necesito llegar, soy la curadora, responsable legal. Hablé con la médica y me dijo ‘vamos a esperar hasta mañana’; mientras tanto, cada día de mi hermano... es un chico en un hospital que está muriendo y ves a todos los sindicalistas en “El Tropezón” comiendo bife de chorizo".

En esa línea, siguió: “Son buenos muchachos que están reclamando algo, yo también trabajo y reclamo por mi sueldo. Mi hija cobra una pensión por el padre muerto de 3000 pesos, mi hermano discapacitado, cobra $23.000. ¿Vos lo ves a mi hermano acá? No, está en una cama de un hospital luchando por su vida y por culpa de estos yo no puedo ir al hospital a firmar una autorización”.

La izquierda marchó a Plaza de Mayo y se diferenció de la CGT: "Con olor a naftalina, todos multimillonarios"

"¿Dónde está mi derecho?"

Aldana, según contó a Todo Noticias, es exazafata de la Fuerza Aérea: “Estoy muy mal y angustiada. Matías no es un hermano, es un hijo más. Siempre laburé, tuve que pedirme el día para ver a mi hermano y no pude. ¿Dónde está mi derecho?”.

Asimismo, siguió: "Indigna el país en el que estamos viviendo. Da bronca. Si no fuera por mi hermano, me iría a vivir a otro país. Duele ver cómo estamos, lo que nos está pasando como país. No soy kirchnerista ni macrista, soy argentina. Hoy es un día patrio y da pena”.

Finalmente, la periodista Sandra Borghi llevó a Aldana en un vehículo de TN. "No soy una madre soltera a la que le pagan algo, el padre murió por coronavirus", dijo la mujer que logró llegar al Hospital Argerich.

Las fotos de la marcha en la que la CGT pidió a Alberto Fernández que "ponga lo que tenga poner"

La marcha de la CGT

En el marco de una jornada de protestas masivas que convulsionaron el centro porteño, la CGT, las dos CTA, y los movimientos sociales afines al oficialismo realizaron este miércoles 17 de agosto una marcha hacia el Congreso poniendo la mira en los formadores de precios y la especulación, mientras que el izquierdista Frente de Unidad Piquetera, con el Polo Obrero a la cabeza, movilizó a Plaza de Mayo en una concentración de tinte más antigubernamental.

Según los organizadores de la marcha oficialista, solamente en la convocatoria de la CGT se movilizaron 500.000 personas que empezaron a llegar progresivamente desde las 10 de la mañana. .

El epicentro de la concentración de la CGT, la CTA de los Trabajadores y los movimientos piqueteros (como la UTEP, el Evita, Somos-Barrios de Pie) estuvo en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio y también en el Obelisco, pero las masas de trabajadores y manifestantes se distribuyeron en un perímetro más amplio entre las Avenidas Callao, Santa Fe, Belgrano, Paseo Colón y Leandro Alem.

