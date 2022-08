Desde el móvil en Plaza de mayo, Andrea, la señora que inventó el baño carpa y cobra 50 pesos a cada persona que lo utilice en el acampe de unidad piquetera, dialogó en un móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y afirmó: "Es humillante hacer esto, es muy sucio y asqueroso, pero creo que más asqueroso sería ir a la cárcel por robar".

Corina Paset (CP): Además de los manifestaste están las personas que venden y otras se la rebuscan poniendo un baño y cobrando 50 pesos. ¿Cómo surgió la idea?

Fue mía, porque no teníamos dónde ir al baño, si iba aun restaurante me iban a cobrar 300 pesos. Por eso agradezco a estas personas, ya que es mi primera vez en un acampe y estoy en este movimiento, pero con 58 años no tengo trabajo. Vivo con la Asignación Universal por hijo. Y estas personas me dieron el espacio y la confianza cuando lleve el proyecto de hacer un baño y cobrar un arancel, no solo ayudo a los compañeros sino que me ayudan a mí, con un poquito. Son 50 pesos nomás.

CP: Nos contaba que cobra un plan de 20 mil pesos pero que no le alcanzaba para vivir. ¿Qué siente en este momento donde ya pasó más de 20 horas y sigue trabajando?

Trabajé toda la noche, no quiero llorar, es humillante hacer esto, es muy sucio y asqueroso, pero creo que más asqueroso sería ir a la cárcel por robar. Estoy contenta de hacer un trabajo noble, y aunque no sea muy agradable hacer esto, es lo que tengo y es la oportunidad que esta gente me dio. Y sé que ahora voy a poder ir a mi casa y mínimamente voy a poder pagar la luz.

Hace un año que está cobrando un plan, pero ¿cómo llegó a este trabajo, qué pasó en 2002, qué hechos la fueron marcando a lo largo de su vida en las situaciones de crisis del país?

Mi vida fue muy dura desde la niñez, no quiero llorar, estoy muy emocionada por la noche que pasé. No es que me obligan a "trabajar", tengo amor por las personas, pero estoy cansada. Mi vida no fue trágica, pero estuve hundida en la pobreza. Somos sobrevivientes. Tengo una educación media, me hubiese gustado estudiar un poco más, pero no pude por cuestiones económicas, tenía que trabajar.

Mi padre murió cuando yo tenía 4 años, él era del Chaco, una provincia bastante áspera. Mi madre con 9 hijos, vino a Buenos Aires sin saber nada, trabajaba por hora. A los 54 años, ella muere.

Por mi parte, me quedé toda mi vida al lado de ella haciendo fuerza para salir adelante con trabajo, educación y respeto a los demás. Aunque mi madre era ignorante nos enseñó los principios básicos de una persona de bien.

¿El terciario que hizo en qué especialidad fue? ¿Y por qué abandonó?

Estudié para Despachante de Aduana y Comercio Exterior. Y cómo estas carreras en mis años siempre fueron privadas, no podía solventar el gasto. Por eso siempre me gustó hacer cursos. Después me casé, me fue mal, me quedé sola con mis hijas: la más chica está conmigo y estudia, la mayor tiene 28 años, tiene 3 hijos y está casada. Ella no quiso seguir estudiando, y eso que yo andaba con los dedos afuera en las zapatillas para que ella lo estudiara. Le di todo lo que más pude. Se podría haber casado un poquito más adelante.

¿Y después de eso de qué trabajó?

Trabajé por horas, en un frigorífico, de jardinería. Siempre haciendo changas. Procuré haciendo un trabajo en el Estado, por ejemplo en el ferrocarril argentino, porque vivo a unas cuadras de la estación. Hasta los 36 años luché llevando currículum a todos lados.

Hay un famoso libro que relata la historia del peronismo. Casualmente, la ubica en los inmigrantes que vinieron del exterior y luego del Interior, y coloca a la provincia del Chaco y Santiago del Estero como las dos mayores proveedores de inmigrantes internos, que tenía que ver con la zona sur del conurbano bonaerense. ¿Su mamá también se instaló en esa zona?

Sí, vinimos a vivir a la casa de mi tía en la zona sur, en ese momento mi papá estaba enfermo de cáncer. Mi tía nos echa a la calle pensando, de manera muy ignorante, que era una enfermedad contagiosa. Así que mi mamá fue una buena mujer, no sabía qué hacer porque era del campo, hasta que se animó a ir al centro.

