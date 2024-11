A casi 20 años de la tragedia, la serie de Amazon sobre Cromañón genera críticas y elogios

El estreno de la serie Cromañón en Amazon Prime Video despertó un debate en torno a la tragedia que marcó a una generación de argentinos y argentinas. A casi dos décadas de la tragedia en el boliche del barrio porteño de Once, que dejó 194 muertos y miles de heridos, la producción revive aquel fatídico 30 de diciembre de 2004.

Podría decirse que las opiniones se dividen entre quienes ven la serie como una oportunidad para recordar y concientizar, y quienes la consideran una forma de revictimización. Mientras algunos familiares y sobrevivientes agradecen que la serie mantenga viva la memoria de las víctimas, otros se preguntan si el enfoque y el tratamiento del tema en una plataforma comercial es adecuado para abordar un algo tan delicado.

“Yo soy sobreviviente de Cromañón. Mi viejo, mi tío y yo estábamos en esa fecha. No lo siento como un peso en mi vida. Ahora tengo la costumbre de, cuando entro a un lugar, buscar las salidas. O cuando alguien la pasa mal en el público, llamo a la seguridad. Estoy más pendiente de eso que del escenario. Lo veo como una enseñanza, como algo que me pasó a mí pero que le podría haber pasado a cualquiera”, dijo en 2022 el fotógrafo de recitales, Facundo Suarez, conocido como “Irish”, en una entrevista al medio El Planteo.

Tras el estreno de la serie Cromañon, el fotógrafo que trabaja con Wos y sobreviviente compartió su mirada en sus redes sociales y resaltó la reconstrucción del estado vivido durante la tragedia. "El retrato del lugar en sí, lo que se ve que vivimos esa noche es muy parecido, al menos a mi me llevo directamente a sentir los olores, el aplastamiento, y a llorar", escribió Suarez en X, al mismo tiempo que señaló que no se siente identificado con ningún personaje.

Y concluye: "Sepan que de todo eso que sucede no es ni un decimo de lo que se carga todos los días". La organización de Sobrevivientes y Familiares de Víctimas de la tragedia de Cromañón (NNCC) reposteó la publicación de Facu Suarez en Instagram.

No Nos Cuenten Cromañon también hizo un descargo en sus redes sociales ante el "inminente" estreno de la serie "inspirada en el antes y después de la noche que no podemos olvidar", según Amazon Prime.

"Creemos que es positivo que se hable de Cromañón y que un pibe/a que no conoce lo que es Cromañón, se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar información más fehaciente por otros medios", resalta el comunicado que expresa su postura sobre la ficción "que lleva como título la palabra 'Cromañón'".

"Desde nuestra organización repudiamos que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavía nos duele a todos. No creemos en que haya que generar memoria a cualquier costo", expresaron, y anunciaron: "Entendemos que esto puede remover heridas a quienes de algún modo lo vivimos de cerca. Por esa razón ponemos a disposición nuestro programa de asistencia en salud mental, dirigido a sobrevivientes y familiares".

Además, señalaron que tienen un libro, "Voces, Tiempo, Verdad", por "si quieren informarse realmente sobre las causas, el antes, el durante y el después de Cromañón". "Lo recaudado por este libro se utiliza íntegramente para el bienestar de los y las sobrevivientes", indicaron. Asimismo, la organización opinó sobre los agradecimientos a familiares al final de las serie y consideró que tal gesto carece de sentido. "Nuestra vida no es una película. Es la vida real", concluye el texto.

La opinión de la audiencia, entre espectadores y sobrevivientes

En la publicación de NNCC se pueden leer comentarios de sobrevivientes compartiendo sus opiniones sobre la ficción de Amazon. Algunas de las frases: "Hay que hablar de lo que nos sucedió pero no con una ficción"; "La herida nunca va a dejar de doler, y hay que generar conciencia, sensibilizar y recordar, pero un documental hubiera sido una herramienta audiovisual más atinada". Otra usuaria, que según cuenta es sobreviviente, expresó que vio la serie y se angustió porque "pensó que lo había superado".

El debate sobre la moralidad de la serie también surgió en la plataforma de Elon Musk. "Una amiga de mi hermana murió adentro, tenía 15 años. Recuerdo la bronca y la tristeza de ese verano, un golpe tremendo para los que vivíamos de ir a ver bandas en ese momento. Durante años, conocer gente era conocer historias de Cromañon", tuiteó una usuaria de X.

"Las nuevas generaciones (post 2001 que ya tienen 20s) no saben lo que es Cromañon. Es una ficción y seguro tenga mil fallas, pero ayuda a que no se olvide una historia y que la conozcan quienes no la vivieron", comentó otro internauta.

Cabe recordar que este año se cumplirán veinte años de la tragedia del boliche “República de Cromañón”, la peor en la historia del rock argentino, así como también, señalar que esta tragedia impactó de lleno en la cultura de los recitales, ya que a partir de ese momento se implementaron cambios a nivel organizativo, que llevaron a tener una mayor responsabilidad en los eventos masivos.