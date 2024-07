Echaron de Radio 10 a la locutora Ana Maccaroni que había denunciado a Pablo Duggan por maltrato laboral

"Por no bajar mis tuits y demandar a Pablo Duggan me acaban de echar de radio 10", escribió la locutora Ana Maccaroni en sus redes sociales luego de enterarse de que quedaba desafectada de la empresa. Ella había denunciado por maltrato laboral al conductor un año atrás, pero hace una semana había vuelto a contar su situación, lo que provocó la represalia.

"El coordinador de la radio me llamó para decirme que no me presente hoy porque la empresa determinó hacerme a un lado. Yo pregunté cuál era el motivo y me dijeron que no sabían, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta con un comunicado para que no pudiese entrar. Pero mis abogados me dijeron que me presente igual", contó la locutora a LAM.

Como se lo recomendó su abogado, Maccaroni fue a su trabajo en el horario correspondiente y le impidieron el ingreso. Ese momento quedó registrado en un video donde se ve que la persona que trabaja en la puerta no le permite ingresar porque recibió esa directiva.

"Yo lo denuncié públicamente el año pasado, pero no judicialmente porque no estaba preparada y, por supuesto, no sabía cómo defenderme. Me llamaron mil veces y me ofrecieron dinero para que me vaya. Me ofrecieron cinco millones de pesos. No les voy a regalar 17 años de trabajo gratis por cinco millones de pesos", explicó Maccaroni a Yanina Latorre.

Los tuits que "provocaron" su despido

Los tuits a los que se refiere Maccaroni, los publicó hace una semana, y en ellos señalaba: "Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de mobbing laboral. ¡Todo sigue igual! Pablo Duggan no cumplió con sus promesas. ¡Es más, me vi afectada en mi salud y sigo con tratamiento! Él me decía que le había cagado la carrera, su matrimonio, sus hijos".

"Me hizo sentir tan culpable que caí en depresión.Porque la manipulación existe y el maltrato también. Pablo Duggan hizo un pedido de disculpas ese 4 de mayo del 2023 y nadie más ni siquiera me pregunto cómo seguía, caí internada una madrugada en el Finochietto", continuó.

"Estuve fuera de aire porque no sabían dónde ubicarme. Me aplastaron como a una rata y los mejores horarios que tenían para mí eran de 2 a 4 de la mañana en las FM hasta que lograron hacer un lugar en AM como estoy hace casi 17 años (se cumplen el 15 de septiembre)", detalló en X.

"No solo voy de madrugada y doy gracias de tener trabajos, soy humilde laburante, pero con un hijo que criar ¡Él obvio se olvidó de todo! Tiene techo, calefacción, su señora, sus hijos y el mundo a sus pies y el que me había prometido que no me iba a soltar la mano lo hizo", continuó explicando en el hilo de tuit quien fue productora y locutora de Duggan.

"El 26 de octubre me tuve que correr como productora de su ciclo de tv porque me veía, no me saludaba y salía corriendo. Tuvimos dos charlas enfrente del bar que cerró el año pasado y dijo que estaba detrás para que yo me sintiese bien! Nunca más en la vida después del Finochietto se dignó a preguntar cómo estaba. Pasó el 2023 y caí en una profunda depresión donde tuve que sacar carpeta médica marzo, abril 2024 regresando a mi puesto el 18 de mayo. ¿Cómo voy evolucionando? Cómo puedo pago psicóloga, psiquiatra, mediación y nunca más me olvido de lo vivido", sentenció.

"No solo no veo a mi hijo porque trabajo los 7 días que vivimos al revés. Ya estoy jugada, cuántas apretadas más me voy a tener que bancar. Pablo Duggan, contame qué hiciste por mí. Si te dignaste a decirme si tenía para pagar el tratamiento que cumplo desde el 5 de mayo del 2023".

"Pablo Duggan hizo mobbing a mi persona y lo sigue haciendo dentro del ámbito de la radio, mucha gente lo sufre, pero no hablan por miedo.Bueno yo ya no tengo miedo, pero sí necesito calidad de vida. ¡Hay locutoras, productores, panelistas que se lo siguen bancando! Bueno cómo sigo bajo tratamiento porque me saco las ganas de vivir, mi autoestima la pisoteó tanto que me freezaron. Con esto quiero decirles que no dejen de hablar porque la salud mental es primordial", finalizó.

