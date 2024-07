Habrían echado a Pedro Brieger de C5N y Radio 10 tras las acusaciones de acoso

El periodista y especialista en temas internacionales, Pedro Brieger, acusado por acoso sexual por más de 19 mujeres, habría sido despedido del canal C5N y Radio 10. Así lo aseguró Alejandro Alfie, el periodista de Clarín que destapó el caso con una investigación que recopila cinco testimonios y un descargo del mismo acusado, quien en marzo negaba todo lo sucedido.

“Echaron a Pedro Brieger de C5N y Radio 10. Lo habían sacado del aire, con licencia, al día siguiente que publiqué mi investigación periodística, el lunes 24 de junio. Después del video en que certifica las denuncias, decidieron echarlo. Y hoy le llegó la notificación del despido”, comunicó Alfie en su cuenta de la red social X, este martes por la noche.

“Acabo de hablar con las autoridades del Grupo Indalo y me ratificaron que lo despidieron. En realidad a él hoy le llegó la notificación del despido, pero hace ya 24/48 horas que enviaron la carta documento”, ahondó luego el periodista en comunicación con radio Continental. El video al que se refirió Alfie fue publicado por Brieger la semana pasada, en el que pidió disculpas por el acoso sexual y aseguró que "hace mucho tiempo" cambió esas conductas.

Periodistas Argentinas presentó su informe sobre el acoso de Brieger en el Senado el 2 de julio

“Él dijo que hace mucho tiempo cambió. Tengo un doble análisis: por un lado me pareció importante que reconociera los hechos, porque eso permite que aquellas mujeres que lo denunciaron encuentren reconocimiento. Pero por otro lado, afirma un montón de otras cosas que no se corresponden con la realidad. Encima en marzo nos amenazó con llevarnos a juicio a mí, al diario Clarín y a las víctimas que lo estaban acusando”, comentó el periodista.

En marzo, a través de un mensaje de WhatsApp, Brieger le decía al periodista: “Te adelanto que, de persistir en la difamación, tendré que recurrir a un abogado para denunciar a tus fuentes, a vos y al diario y reclamarle me indemnicen los perjuicios que me generen por difundir acusaciones falsas de semejante gravedad. Si de todas maneras te obligan a publicarla, hagan como quieran, porque la verdad siempre se impone”.

El colectivo Periodistas Argentinas, que presentó el informe “La cultura del acoso: punto y aparte” en el Senado el 2 de julio, recopilando el testimonio de 19 mujeres (colegas periodistas, alumnas, una secretaria y una vecina) que sufrieron acoso sexual, en distintas instancias pero a lo largo de 28 años por parte de Pedro Brieger, se refirió también a las amenazas recibidas. “Hemos logrado, en pocos días, que Pedro Brieger pasara de negar y amenazar a las denunciantes a reconocer públicamente los hechos y hasta pedir disculpas”, señalaron tras la publicación del video con disculpas del acusado.

Brieger también había sido apartado el mes pasado de su puesto en radio La Red, donde trabajó durante 15 años. Al respecto, Eduardo Aliverti comentó: “Hasta ahora no hay ninguna denuncia judicial presentada contra Pedro Brieger, pero ya se sabe, debería saberse, que quienes afrontaron episodios del tipo de los esparcidos hablan cuando pueden. Estamos hechos mierda de los trascendidos de quienes pudieron hablar ahora”. “El repudio es insoslayable”, definió.

El video en el que Pedro Brieger pidió disculpas por el acoso sexual

A través de un video publicado en sus redes sociales el viernes 12 de julio, el periodista pidió disculpas, pero aseguró que el acoso sexual perpetuado contra sus colegas, alumnas y allegadas fue “hace mucho tiempo” y que cambió esas conductas. "Quiero decirles que escuché el mensaje de Periodistas Argentinas y rápidamente les hice saber mi intención de hacer públicas las disculpas”, comenzó.

"Quiero pedir perdón. Sé que lastimé a mucha gente y pido disculpas a cada una de ellas, por mis actitudes inapropiadas, me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas", pronunció Brieger. Sin embargo, aseguró que "hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas que no eran respetuosas, gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado, lo pude superar y hoy soy otra persona. Lo que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más".

"Por este motivo, quienes hoy trabajan conmigo en diversos ámbitos, se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en tiempos pasados. Me pongo a disposición de Periodistas Argentinas y otros organismos para intentar ayudar de la manera que lo consideren conveniente, con el objetivo de que esta clase de actos no se produzcan más. Espero que puedan aceptar mi ayuda", agregó.

Y concluyó: "Como hace tiempo que ya no soy esa persona, creo que mi testimonio hoy puede servir para romper los pactos que existen entre hombres para tapar nuestras conductas. Reitero, pido perdón a quienes ofendí y afecté".

