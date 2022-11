El periodista Eduardo Feinmann se despachó con dureza contra el presidente Alberto Fernández y el cantante de cumbia L-Gante en la mañana de este lunes, por distintos motivos.

“Me puse a hacer una dieta que la inventé que yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple: consiste en no comer. Yo generalmente empiezo el día desayunando con alguien, tipo 8.30 o 9 de la mañana, por motivos de trabajo. Tengo una alarma biológica por la cual, desde hace siglos, a las 7.15 mis ojos ya no se cierren más. Me despierto solo, sin alarma”, contó este domingo en diálogo con Gabriel Sued en "¿Cómo la ves?" por Futurock el jefe de estado.

Sus dichos generaron repercusión por la actual situación económica del país, en su mayoría con duras críticas a un comentario que buscaba descomprimir la entrevista. “Me puse un chip en la cabeza que dice: ‘Bajá de peso’. La dieta la inventé que yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple: consiste en no comer. No comer nada de las cosas que a uno más le gustan y que más engordan. Eliminé todo lo que tiene que ver con el pan, con las harinas y con los hidratos. Eliminé todo lo dulce, que es lo que más me cuesta”, amplió el Presidente.

El conductor de Radio Mitre se refirió a estos comentarios y recordó el comienzo de la gestión frentetodista, cuando se anunció la formación de una mesa para combatir el hambre encabezada por la ahora ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. “La mitad del país está a dieta... antes de empezar la dieta disolvió la Mesa del hambre”, recordó Feinmann.

Alberto Fernández aseguro que está a dieta.

“Es como dice Pablo Vaca, Cormillot lo aplaudiría”, le espetó el periodista, molesto por los dichos de Fernández sobre su cuidado personal.

Qué dijo Eduardo Feinmann sobre L-Gante

El famoso cantante del género conocido como cumbia 420 participó de la exposición que se lleva a cabo cada año en La Rural y confesó que continúa siendo usuario de la planta, luego de declarar que había dejado de hacerlo.

“Estamos a la espera de que (el uso adulto) sea legal para poder decir que fumamos marihuana. Yo lo digo orgullosamente, uso marihuana. Pero si lo repito en los canales la gente me critica mucho. Y de mala manera. Dije que no fumaba más para que no me rompan las bolas”, dijo L-Gante este fin de semana.

Además, expresó que le molesta que lo llamen "drogadicto" y agregó: "Mi máximo flash es estar enfocado fumando un porrito, tranquilo. Estoy en mi mundo, pero enfocado. Me molesta cuando dicen otra cosa. Yo la uso para estar tranquilo y enfocado”.

El cantante de cumbia L-Gante.

El conductor de LN+ se molestó con estos dichos y le contestó al artista. “Lo dicho por L-Gante en la Expo Cannabis es casi una apología de la droga. Es un mensaje nefasto para los más jóvenes”, comenzó.

“A mí lo que hagan los adultos me importa un pito. Que se fumen los árboles de la 9 de julio si quieren. El mensaje que da es que para estar enfocado hay que fumar marihuana. No te ayuda a estar enfocado, te ayuda a estar drogado”, argumentó.

“Yo no debo entender nada y el piola debe ser él”, ironizó, para luego acusar al cantante de perjudicar a quienes lo siguen. “Les deben querer pudrir la cabeza a los más jóvenes. L-Gante dijo que le molesta que le digan drogadicto. ¿Qué querés que te digan maestro?”, replicó.

GI CP