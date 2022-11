Guillermo Francella acaba de estrenar su última serie, El encargado, y concedió una serie de entrevistas en las que no solo habló de su más reciente proyecto, sino también de la actualidad del país. En ese contexto, analizó el panorama argentino con duras críticas al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Hace años que nos pasa no crecer, no poder proyectar, pero intento creer que vamos a mejorar, que esto va a levantar... quien ve algo distinto vive en Uganda. Esto no va para atrás ni para adelante", sentenció Francella este lunes 31 de octubre.

Respecto a sus hijos (Nicolás y Johanna, de 32 y 28 años) y su futuro, el actor indicó: "No me gusta la desesperanza, pero tengo hijos jóvenes y cuesta proyectar". "No me gusta lo que ocurre. Algo llegó para instalarse y quedarse, esta grieta, que no me gusta", completó el intérprete dialogó con el periodista Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

Semanas atrás, en un reportaje que le hizo revista Gente, Francella se había referido a la grieta, a la que calificó de ser "un vómito humano". "Yo cada vez tengo menos esperanzas de que la cosa vaya a cambiar, pero por supuesto hay que poner el ojo en ellos, en lo nuevo, en que haya ideas renovadoras, algo que indique que nuevamente Argentina pueda ser el país que se soñó".

"El mismo que, según me cuentan, antes de que yo naciera, era extraordinario, una fuente inagotable de recursos…Pero después se fue convirtiendo en esto que no se puede creer. Y cada año es peor", comentó en aquella oportunidad.

En esa charla, Francella reveló que está dolido por el presente del país: "Yo no floto en una nube de pedos: comparto momentos con quienes viven al día, tengo a mi familia, amigos. No sabés cómo me pega la situación actual. Me destruye. Anímicamente, me demuele. Te genera escepticismo y desesperanza".

Al hablar de la polarización política que existe, aseguró que "la grieta llegó para quedarse" y se preguntó: "¿Cómo se puede vivir así en un país?".

El encargado, el último proyecto de Francella

El intérprete dio detalles de su personaje, Eliseo, un encargado de edificio que bajo sus buenos modales, abusa de la confianza de los propietarios e inquilinos. "Es empático y angelado pero ve peligrar su fuente de laburo y surge diabólico. Son libros tan bien escritos que encanta transitarlos. Hace 30 años que está ahí y sabe vida y obra de todos los propietarios", explicó.

También habló sobre el papel de Gabriel "El Puma" Goity en la ficción, que es quién desencadena el conflicto: "El personaje de Gabriel Goity propone construir una pileta en la terraza, donde está su casita. El lo siente como traición. Hay algunos que son amorosos y otros que son despectivos. Eliseo los tiene a todos en un puño. Es lo que lo convierte en atractivo".

Francella caracterizado como Eliseo, su personaje en El encargado

