Eduardo Feinmann cruzó a Ofelia Fernández: “A vos te gusta que se peleen más Alberto y Cristina”

Eduardo Feinmann chicaneó a la legisladora porteña Ofelia Fernández por los grandes conflictos internos que atraviesa el Frente de Todos. “A vos te gusta que se peleen más, así, a muerte, como se están peleando Alberto y Cristina. Eso es mejor”, disparó el conductor contra Ofelia al aire de Radio Mitre.

La respuesta de Feinmann se dio luego de que la legisladora se haya posicionado del lado del kirchnerismo en la disputa, pese a que reconoció que no se siente cómoda con la “dicotomía personalista”, por lo que llamó a evolucionar hacia una “discusión programática”.

Lejos de intentar silenciar las internas entre los partidos del oficialismo, la integrante de la Legislatura porteña afirmó que “la cosa está muy complicada” en el Frente de Todos.

Semanas antes de que explote la interna, Ofelia se reunió con el presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, Ofelia Fernández reconoció: “Entre consenso y conflicto, yo creo más en el conflicto. Me parece una filosofía más honesta”. De esta manera, aprovechó la oportunidad para arremeter contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Larreta después te va a decir que hay que construir un diálogo más amplio”, disparó Fernández durante la entrevista.

Ofelia Fernández presentó un proyecto para modificar el sistema de comedores en escuelas porteñas

El periodista retomó las internas dentro del Frente de Todos y recordó que el partido Patria Grande, que representa la legisladora, apoyó al Gobierno de Alberto Fernández, por lo que cuestionó la “parálisis y la falta de creatividad” del presidente.

Ofelia, en respuesta, afirmó que el partido “forma parte” de la coalición oficialista, pero se definió más cercana a la “sensibilidad” de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Creo que estamos perdiendo la capacidad de pragmatismo, de resolver problemas concretos y cotidianos”, lanzó Fernández en un mensaje directo al jefe de Estado.

Las internas dentro del Frente de Todos

La situación económica actual y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no hicieron más que destapar las internas dentro del Frente de Todos. Con el financiamiento de la deuda aprobado, la clave está puesta ahora en cómo controla el Ejecutivo el aumento de los precios y la mala situación salarial.

Lejos de intentar buscar consensos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que el Gobierno gestionará “con gente alineada con el programa económico” durante una entrevista con C5N.

Ofelia, por su parte, consideró: “Hoy no estamos perdiendo peleas, no las estamos dando a muchas de ellas, tal vez por estar peleando mucho adentro y eso sí me parece preocupante, sobre todo porque para la gente profundiza el malestar que hay, no genera confianza en el momento que están viviendo, en las dificultades que están atravesando”.

RdC/ff