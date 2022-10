Alberto Fernández: ""Hay momentos en donde la especulación política queda de lado qué es lo que conviene y qué no"

Momentos antes de reunirse con el presidente electo de Brasil, Lula Da Silva, el primer mandatario argentino, Alberto Fernández es entrevistado por Modo Fontevecchia.

Siento una profunda alegría, por lo que representa políticamente Lula, su liderazgo en la región, y también una alegría íntima, personal, por haber hecho lo que correspondía.

Yo visité la cárcel junto a un comité de libertad a Lula. Aquella vez, muchos me dijeron que no era conveniente. Pero hay cuestiones de convicción personal con las que no se especula.

Recuperar su lugar en Brasil. Y la felicidad de que contemos en Latinoamérica con la capacidad de Liderazgo de Lula en la región.

Usted también colaboró con Evo Morales en su momento...

Hay momentos en que la especulación queda de lado. Cuando Evo habló por teléfono conmigo, me dijo que lo tenían acorralado. Lo primero que se me ocurrió fue poder hacer algo por él. Hablé con Macri y él me dijo que no quería darle asilo a Evo Morales.

Luego el proceso boliviano también volvió a poner las cosas en su lugar. La democracia fue recompuesta en el país.

Ayer se celebró también el triunfo de Raúl Alfonsín…

A Alfonsín le debemos la institucionalidad democrática. Más allá de los desbarajustes económicos, que tienen que ver con la deuda que le había dejado el gobierno de facto anterior, Alfonsín hizo todo lo posible por preservar el orden constitucional. En un momento en que la democracia estaba amenazada, por los carapintadas y los hijos de ese proceso nefasto.

Lula es un líder que tiene una enorme peculiaridad. Con Sergio Massa charlábamos ayer, y yo le decía, “Perón debe haber sido parecido”, en el sentido de que es un líder como no he conocido a otros. Siempre se pone en el lugar de un militante más.