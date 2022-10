La victoria de Luis Inácio "Lula" Da Silva por un ajustado 50,83% a 49,17% contra el actual presidente Jair Mesías Bolsonaro fue reflejada por los medios internacionales que remarcaron el regreso del líder del Partido de los Trabajadores (PT), pero también el silencio del ex militar que quería renovar mandato.

"Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy", dijo Lula en un pasaje de su primer discurso como Jefe de Estado electo, mientras era vitoreado por sus seguidores y acompañado por todo su grupo de trabajo arriba del escenario.

Su estadía en la prisión de la Superintendencia de Curitiba durante 19 meses se coló en las primeras palabras del flamante presidente, además de las propuestas para mejorar los salarios, gobernar para un sólo Brasil, impulsar un plan de viviendas y terminar con la destrucción de la Amazonia.

"Bolsonaro guarda silencio ante victoria de Lula en Brasil", tituló el medio alemán DW junto a una fotografía que muestra a seguidores del PT enarbolando banderas con la cara de su líder.

The New York Times, de Estados Unidos, hizo eco en la expulsión de Bolsonaro y la vuelta del "exlíder izquierdista Lula" al Palacio del Planalto. También destacaron el "renacimiento político" del ex presidente durante dos mandatos y el fin del "turbulento" período bolsonarista.

"El izquierdista Lula Da Silva es el nuevo presidente de Brasil", caracterizó el medio mexicano El Universal, subrayando el tercer regreso del "calamar" a la presidencia.

Reuters recuerda que Bolsonaro no admitió la derrota por poco más de un punto el domingo, lo que despierta dudas sobre cuál será su posición respecto a reconocer o no el proceso eleccionario.

CNN destacó el "sorprendente regreso" de Lula luego de estar preso y haber ocupado dos mandatos en este siglo. Ambos ocurrieron entre 2003 y 2011. Luego bendijo a Dilma Roussef, quien sufrió un impeachment que la destituyó de la presidencia. Luego del breve mandato de su vicepresidente, el derechista Michel Temer, los brasileños eligieron a Bolsonaro.

El medio europeo France24 remarcó que 20 años después de su primer mandato se encuentra con un escenario "muy diferente" y realiza una cobertura completa que va desde su discurso hasta las fotos de los seguidores festejando en las calles.

"Vuelve Lula" fue la escueta frase que tituló El País de España luego de la victoria del líder petista este domingo.

