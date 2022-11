El ex líder de la barra brava de River lanzó una línea de vinos desde la cárcel

Alan Schlenker, el ex líder de la barra brava de River Plate, lanzó su propia línea de vinos Malbec con el nombre "Los Borrachos del Tablón". El detenido realizó el lanzamiento desde la Unidad Penitenciaria U-6 de Rawson, Chubut, donde se encuentra cumpliendo una condena perpetua por el crimen de Gonzalo Acro que ocurrió en 2007.

"Tengo la enorme satisfacción de anunciarles que, después de muchísimo esfuerzo, un sueño de dos décadas se hace realidad. Ahora, la hinchada de River tiene su propio Vino Malbec, de Mendoza", celebró el recluso a través de su cuenta oficial de Twitter junto a un video y agregó: "LOS BORRACHOS DEL TABLÓN, WINES. Salud, Millos!".

Los viñedos del Malbec de la barra brava se encuentran en Valle del Uco, provincia de Mendoza, y este ya se puede adquirir por internet al precio de $1150 pesos. En la etiqueta de botella se lee "Los Borrachos del Tablón" junto al clásico "14" que los representa y una ilustración de la silueta de una hinchada con banderas.

En la descripción del producto, se indica que este "posee una gran expresión frutal y frescura". Además, quieren deseen probarlo deberán realizar una compra mínima de seis unidades.

A su vez, el ex líder de la barra brava del reconocido equipo de fútbol agregó otro apartado en el sitio web donde relata un poco de la historia del grupo: "Eran años de gloria, de amor verdadero por los colores, de fiesta en todas las canchas. La comunión y el sentimiento de pertenencia eran absolutos".

El vino "Los Borrachos del Tablón", lanzado por Schlenker.

"Lamentablemente, a mediados de 2007, todo se desvirtuó, porque el referido grupo de mercenarios tomó el poder tras encarcelar injustamente a los hermanos Alan y William Schlenker”, denunció después y amplió: "Cómo si esto fuera poco, ellos comenzaron a usar calaveras y símbolos que no tienen nada que ver con el origen, con la historia y con la identidad de Los Borrachos del Tablón”.

Asimismo, desde la cárcel el detenido insiste en que fue culpado por un crimen que no cometió y apuntó en contra de "la mafia de José María Aguilar" y Adrián Rousseau, ex barra y ex amigo.

Alan Schlenker insiste en que le armaron una causa

Schlenker insiste en que su condena es injusta y que es producto de una causa "armada" y la mayoría del contenido que comparte en sus redes sociales tiene la finalidad de difundir ese mensaje, mientras que su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó la condena de prisión perpetua para Alan y William Schlenker, los hermanos que manejaron la barra brava de River durante varios años, por el crimen de Gonzalo Acro.

El episodio ocurrió en 2007 cuando Acro fue acribillado a balazos cuando salía de un gimnasio en el barrio porteño de Villa Urquiza y los hermanos fueron considerados "instigadores" del crimen.

Además, sobre Alan también pesó una condena de 12 años de prisión por el homicidio de Mario Alfredo Sanzi, un supuesto vendedor de drogas de la localidad bonaerense de San Isidro que fue asesinado en 2001.